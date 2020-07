Koronavírus-járvány

Tényleg 5G antenna a szájmaszkokban lévő fémszál?

Egyre többen osztják meg világszerte azt a videót a közösségi oldalakon, amelyben egy férfi azt állítja, hogy a szájmaszkokban lévő vékony fémcsík nem is arra szolgál, hogy az orrnyergen tartsa a védőeszközt.

Mindenki tudja, hogy egyes szájmaszkokban, amelyekben vékony fémszál található, az nem másra szolgál, minthogy a védőeszközt ennek segítségével az orrnyereg formájára igazíthatjuk. Ezáltal nemcsak nem csúszik le a maszk, de abban is segít, hogy minél jobban fedje az arc eltakart részét.



Azonban a közösségi oldalakon egyre több helyen tűnik fel az a videó, amelyben egy férfi azt állítja, a maszkokba varrt merevítő valójában egy 5G antenna, amely nemhogy a maszk védőhatákonyságát növelné, hanem éppen ellenkezőleg, a vírus terjedését segíti elő, de ráadásul még más módon is megbetegíti az embereket.



A narrátor azt is elmondja, hogy csak azért erőltetik minden országban az ilyen maszkok viselését, mert a fémszál kellően közel van az agyhoz, így azonnal meg tudja betegíteni az embereket, ahogyan az történt eddig minden világháborúban is. A férfi azt is javasolja, hogy mindenki varrjon magának saját maszkot, fémszál nélkül.



A WHO már kiadott több figyelmeztetést a témában, hogy ez a hír nem igaz, a férfi valótlanságokat állít, de a Facebook is jelzi a felhasználóknak, hogy ezekben a videókban hamis információk hangzanak el, amelyet független tényellenőrzők ellenőriztek.

Egyszer használatos maszk esetén erre figyeljünk:

- a maszk felhelyezése előtt szappannal mossunk kezet, vagy használjunk fertőtlenítő gélt

- ha a maszk szélébe fémcsíkot is varrtak (kitapintható), úgy fordítsuk, hogy az a maszk felső részén legyen

- az arccal a maszk azon fele érintkezzen, ahonnét a fülre kerülő gumi vagy kötő kiindul, kétszínű maszkok esetén ez általában a fehér oldal (sokan fordítva hordják)

- az oldalán lévő elasztikus gumit húzzuk a fülünk mögé

- ügyeljünk arra, hogy a maszk pontosan illeszkedjen az archoz, a fémcsíkkal igazíthatunk rajta

- ügyeljünk arra, hogy az állunkat is takarja a maszk

- a maszkhoz, hordása idején, ne nyúljunk hozzá. Ha mégis megtörténik, rögtön mossunk kezet

- ha a maszk hordás közben átnedvesedik, cseréljük le

- levétel után a maszkot dobjuk ki és szappannal mossunk kezet, vagy használjuk fertőtlenítő gélt

