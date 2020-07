Világvége

Öt éven belül átlépi a világ a kritikus 1,5 fokos felmelegedést

Egyre nő az esélye annak, hogy a globális átlaghőmérséklet már a következő öt évben 1,5 Celsius-fokkal meghaladja az iparosodás előtti szintet - derült ki a Meteorológiai Világszervezet (WMO) által közzétett friss mutatókból.



A kutatók szerint jelenleg 20 százalék az esély arra, hogy a kritikus szint átlépése már a 2024 előtti évek valamelyikében bekövetkezik - írja a BBC hírportálja.



A szakemberek szerint a globális felmelegedés 1,5 Celsius-fokra korlátozásával elkerülhetők a klímaváltozás legsúlyosabb hatásai.



A 2015-ös párizsi klímaegyezmény célja a globális átlaghőmérséklet emelkedésének jóval 2, de inkább 1,5 Celsius-fok alatt tartása az iparosodás előtti szinthez képest.



Kutatók szerint a világ átlaghőmérséklete már most több mint 1 Celsius-fokkal növekedett az 1850-es évekhez képest és valószínűleg ezen a szinten is marad a következő öt évben.



Korábbi tanulmányok 10 százalékra tették az esélyét az 1,5 Celsius-fokot meghaladó melegedés rövid távú bekövetkezésének. A brit meteorológiai szolgálat, a Met Office kutatói - akik a WMO megbízásából készítették el ezt az új jelentést - rámutattak, hogy ez az esély mostanra megkétszereződött és idővel tovább emelkedik.



A világ bizonyos részein jóval érezhetőbb lesz a melegedés, mint máshol. A kutatók szerint az Északi-sarkvidék például a globális átlagnál valószínűleg kétszer gyorsabban melegszik idén.



A szakemberek előrejelzései szerint továbbá a következő öt évben több vihar lesz Európa nyugati része felett az emelkedő tengervízszint miatt.



A jelentés készítésekor a kutatók számításba vették a természet változékonyságát, valamint az emberi tevékenységekből eredő szén-dioxid-kibocsátást, ugyanakkor nem vették figyelembe a koronavírus-járvány miatti emissziócsökkenést.



Petteri Taalas, a világszervezet főtitkára szerint mivel a szén-dioxid nagyon hosszú ideig megmarad a légkörben, ezért az idei kibocsátás-visszaesés miatt várhatóan nem fog csökkeni a globális hőmérséklet-emelkedésért felelős légköri szén-dioxid-koncentráció.



A szakemberek ugyanakkor aláhúzták, hogy ha be is következik az 1,5 Celsius-fokot meghaladó melegedés, attól még nem vesztik érvényüket a párizsi klímaegyezmény célkitűzései, hanem még nagyobb hangsúlyt fog kapni a kibocsátáscsökkentés.