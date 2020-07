Energia

Az Európai Bizottság bemutatta hidrogénstratégiáját

Az Európai Bizottság szerdán Brüsszelben bemutatta hidrogén-energetikai stratégiáját, amely a 2050-re kitűzött klímasemlegességi célok megvalósulását segítené elő.



Frans Timmermans, a bizottság alelnöke elmondta, a testület célja, hogy a tiszta hidrogén értékláncok kialakításával az EU világvezető szerepet kapjon a zöld technológiák piacán.



Hozzátette, hogy az új hidrogéngazdálkodási tervek hozzájárulnak a koronavírus-járvány okozta károk helyreállításnak megkönnyítéséhez is.



"Ahhoz, hogy az EU 2050-ig klímasemlegessé váljon, teljesen át kell alakítania energiarendszerét, amely jelenleg az unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 75 százalékát adja" - hangoztatta.



A stratégia indulásként legalább 6 gigawattos hidrogén-elektrolizátorok létrehozását tartalmazza, amelyek zöld energiaforrásokat használva állítanának elő vízből hidrogént. A cél egymillió tonna megújuló hidrogén előállítása 2020-tól 2024-ig, majd tízmillió tonna előállítása 2025-től 2030-ig. A második szakaszban a hidrogén az uniós integrált energiarendszerek szerves részévé válna, és legalább 40 gigawattos megújuló hidrogén-elektrolizátorok alkalmazását feltételezi. Az utolsó szakaszban 2050-ig a megújuló hidrogén-technológiákat bevezetnék a nehezen szén-dioxid-mentesíthető ágazatokban is.



A bizottság a hidrogénenergia beruházások mozgósítása érdekében, elindította a Tiszta Hidrogén Európai Szövetséget is szerdán.



Az éghajlat-semleges gazdaság előmozdításának részeként a testület ugyancsak szerdán bemutatta az energiarendszer integrációjára vonatkozó uniós stratégiát is. Ennek célja, hogy összekapcsolja a rendszer jelenleg elkülönülő elemeit, például a különböző energiahordozókat, infrastruktúrákat és fogyasztási ágazatokat.