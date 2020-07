Illegális bevándorlás

Migrációkutató: terrorizmus után tüntetések Nyugat-Európában

Nyugat-Európa a 2015-2018-as terrorhullám után most tüntetésekkel néz szembe, a cél pedig ugyanaz, a kontinens destabilizálása - erről beszélt Speidl Bianka, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában.



A szakember elmondta: "konfliktusimport" zajlik Európában, melynek haszonélvezői a kibocsátó országok és nem állami szervezetek, például egyes kurd és palesztin szervezetek. Továbbá hasznot húznak az eseményekből az európai szélsőbaloldali szervezetek is, melyek humanitárius jelszavak mögé bújva a politika és társadalom destabilizálására, káoszteremtésre törekszenek.



Ez zajlott 2015 és 2018 között a terrorizmus eszközeivel és ez történik most is a Nyugat-Európa utcáit elborító tüntetésekkel - mutatott rá a kutató.