Környezetszennyezés

LMP: örökre be kell tiltani a glifozát gyomirtót

Az LMP szerint 2023-tól örökre be kell tiltani a glifozát (glyphosate) nevű gyomirtószert.



A szerről az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megállapította, hogy rákkeltő és termékenységet csökkentő hatású - mondta az ellenzéki párt társelnöke szombaton, a Facebookon közvetített online sajtótájékoztatóján.



Kendernay János kifejtette, a glifozát könnyen oldódik, hamar megjelenik a felszíni vizekben, így az ivóvízbe is bekerülhet, emellett az élelmiszerekbe is beépül.



Az LMP ennek a folyamatnak a megállításáért országgyűlési javaslatban kezdeményezi, hogy a gyomirtószert tiltsák be, amint lejár 2022 végéig szóló engedélye.