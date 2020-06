Radioaktív szennyezés Skandinávia felett - Oroszország cáfol

Egy holland intézmény úgy véli: a szennyezés „Nyugat-Oroszország felől” érkezett, és vélhetően fűtőanyag-sérülés következménye.



Az orosz Roszenergoatom ezzel szemben közleményében azt állítja, hogy a Leningrád és a Kola atomerőmű rendeltetésszerűen működik, és egyikből sem jelentettek szivárgást - írta az EuroNews.



„A sugárzás a fenti időszakban nem haladta meg a referenciaértékeket” – közölte az orosz atomenergia-testület szóvivője.



Lassina Zerbo, az Átfogó Atomcsend-szerződés Szervezetének (CTBTO) vezetője ezzel szemben azt tweetelte, hogy stockholmi mérőegységük három izotóp – a Cs-134, a Cs-137 és a Ru-103 esetében a szokásosnál magasabb értékeket jegyzett, ezek az értékek azonban az emberi szervezetre még nem károsak.



A Nemzetközi Atomenergia-Ügynökség az észlelés kapcsán további adatokat kért be tagjaitól – írja a BBC.

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden🇸🇪 detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN