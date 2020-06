Csaknem ezer négyzetkilométernyit irtottak ki

Újabb rekordot döntött az erdőirtás Brazíliában májusban

Brazíliában 829 négyzetkilométer amazonasi esőerdőt irtottak ki idén májusban, többet, mint május hónapban bármikor a rendszerszintű megfigyelések 2015-ös kezdete óta. 2020.06.13 16:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

2032 négyezetkilométer kivágott, felégetett esőerdővel rekordot döntött az erdőirtás 2020 első öt hónapjában is - közölte pénteken friss méréseinek eredményét ismertetve a brazil űrkutatási hivatal, az INPE.



Májusban 12 százalékkal (91 négyzetkilométerrel), a januártól májusig tartó időszakban pedig 34 százalékkal több erdőt irtottak ki az Amazonas vidékén, mint a múlt év hasonló időszakában. Májusban már a 13. egymást követő hónapban nőtt a kipusztított erdőterület nagysága.



Az adatok aggasztóak különös tekintettel arra, hogy a vizsgált időszakban még be sem köszöntött a száraz évszak, amely hagyományosan sok erdőtüzet hoz magával. Az Amazóniai Ökológiai Kutatóintézet (IPAM) attól tart, hogy augusztusig további 9000 négyzetkilométernyi esőerdő válhat a lángok martalékává.



A totális katasztrófa forgatókönyvével nézünk szembe Amazóniában - kommentálta a friss mérési adatokat Mariana Napolitano, a WWF Brazília környezetvédelmi szervezet tudományos igazgatója.



Májusban annak ellenőre sem sikerült elejét venni az erdőirtás növekedésének, hogy a természetvédelem iránt közömbösséget mutató brazil elnök, Jair Bolsonaro a környezetvédők nyomására katonákat küldött az amazonasi erdők védelmére.



Az INPE adatai cáfolják Hamilton Mourao alelnököt, az Amazónia védelmével megbízott kormánybiztost, nyugalmazott tábornokot, aki néhány napja azt állította, hogy az elmúlt évek legalacsonyabb szintjére sikerült leszorítani az erdőpusztulást májusban, és ezt a hadsereg nagy sikereként állította be.



A korábban véltnél nagyobb területen irtották ki az esőerdőt Brazíliában 2018 augusztusa és 2019 júliusa között az INPE felülvizsgált adatai szerint. A a jelzett időszakban 10 129 négyzetkilométer esőerdő tűnt el, ami 11 éves csúcsot jelent. A kiirtott erdők nagysága megegyezik Libanon területével, és 34,4 százalékos növekedés az egy évvel korábbi időszakhoz képest - közölte az űrkutatási hivatal.



A jelentős pusztítás Jair Bolsonaro elnök első hivatali évéhez köthető. Bírálói gyakran vetik Bolsonaro szemére, hogy bátorítja az erdőirtást, az illegális fakitermelést, valamint a földek megnyitását mezőgazdasági használatra, beleértve a védett területeket is. A térség gazdasági kiaknázása érdekében pedig nem törődik a környezetvédelemmel. Az elnök a héten újabb 30 nappal meghosszabbította a hadsereg bevetéséről szóló rendelet hatályát.



A Mapbiomas műholdas térképszolgálat múlt hónapban közzétett adatai arról tanúskodnak, hogy az erdők 99 százalékát illegálisan irtották ki 2019-ben Brazíliában.