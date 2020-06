Újabb rekordszintre nőtt a légkör szén-dioxid koncentrációja

A légkör szén-dioxid koncentrációja májusban elérte a 417,2 ppm-et, ami 2,4 ppm-mel volt magasabb, mint a 2019-ben mért legnagyobb - 414,8 ppm - érték derült ki az amerikai Mauna Loa obszervatórium méréseiből.



A koronavírus-járvány terjedésének feltartóztatására világszerte bevezetett utazási korlátozások, kijárási tilalmak lelassították a szén-dioxid-koncentráció növekedését, amely 2,8 ppm-mel lett volna magasabb májusban ezen korlátozások nélkül - idézte a The Guardian című brit napilap honlapja Ralph Keelinget, a Scripps Óceánkutató Intézet professzorát, aki szerint ezen korlátozások csak kicsiny szerepet játszottak a növekedés feltartóztatásában.



"Az emberek csodálkozhatnak azon, hogy a járványra adott válasz nem volt nagyobb hatással a szén-dioxid-szintre. De a szén-dioxid felgyülemlése a légkörben olyan, mint a szemét szaporodása a szemétlerakóban. Ahogy folytatódik a kibocsátás, úgy gyülemlik fel a légkörben. A válság lelassította az emissziót, de nem annyira, hogy az észlelhetően jelentkezzen a Mauna Loa-i mérésekben. Jóval inkább számítani fog az, hogy milyen útra lépünk a járvány után" - tette hozzá Keeling.



Április elején a napi szén-dioxid-kibocsátás világszerte átlagosan mintegy 17 százalékkal csökkent a múlt hónapban közzétett adatok szerint. Ahogy enyhítenek a korlátozásokon, az emisszió csökkenés idén egész évre kivetítve 4-7 százalék közötti lehet 2019-hez képest. Ez még nem lenne észlelhető különbség a párizsi klímamegállapodásban megfogalmazott célok - a globális felmelegedés 2 Celsius-fok alatt tartása - tekintetében.



Ha egy 20-30 százalékos emissziócsökkenés 6-12 hónapon át fennmaradna, akkor lassulna a Mauna Loán mért szén-dioxid-kibocsátás növekedésének üteme a Scripps tudósai szerint.

