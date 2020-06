Koronavírus-járvány

Több mint 6,5 millióan fertőződtek meg világszerte

Világszerte 6 511 696 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 386 073, a gyógyultaké pedig 2 807 420-ra nőtt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem csütörtök reggeli összesítése szerint.



Egy nappal korábban a fertőzöttek száma 6 382 952 volt, a halálos áldozatoké 380 318, a gyógyultaké pedig 2 731 342.



Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.



A fertőzés 188 országban van jelen.



A SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegség eddig az Egyesült Államokat sújtja a leginkább, ahol 1 851 520 a fertőzöttek száma, 107 175-en haltak meg, és 479 258-an meggyógyultak.



Brazíliában továbbra is gyorsan nő a fertőzöttek száma: csütörtökre 584 016-ra emelkedett. A kórban 32 548-an haltak meg, 238 617-en pedig felgyógyultak.



Oroszországban 431 715-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 5208, a gyógyultaké 195 559.



Az Egyesült Királyságban a fertőzöttek száma 281 270 volt, 39 811-en haltak meg a betegségben, és 1212-en gyógyultak ki belőle.



Spanyolországban 240 326 fertőzöttet, 27 128 halálos áldozatot és 150 376 gyógyultat regisztráltak.



Olaszországban a fertőzöttek száma 233 836, a halálos áldozatoké 33 601, és 160 938-an gyógyultak fel a Covid-19-ből.



Indiában 216 919 fertőzöttet, 6088 halálos áldozatot és 104 107 gyógyultat jegyeztek fel.



Franciaországban 188 802 fertőzöttről, 29 024 halálos áldozatról és 69 573 gyógyultról tudni.



Németországban 184 121 a fertőzöttek száma, 8602 a halottaké, és 167 453-an meggyógyultak.



Peruban 178 914 fertőzöttet, 4894 halálos áldozatot és 72 319 gyógyultat regisztráltak.



Törökországban 166 422 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma 4609, a gyógyultaké 130 852.



Iránban 160 696 fertőzöttről, 8012 halálesetről és 125 206 gyógyultról tudni.



Chilében 113 628 fertőzöttet regisztráltak, a halálesetek száma 1275, a gyógyultaké 21 605.



Mexikóban 101 238 fertőzöttet diagnosztizáltak a SARS-CoV-2 nevű vírussal, 11 729-en haltak bele a vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a gyógyultak száma 72 680.



Kanadában 94 641 fertőzöttet, 7579 halálos áldozatot és 51 506 gyógyultat tartottak számon.



Szaúd-Arábiából 91 182 fertőzöttet, 579 halálesetet és 68 159 gyógyultat jelentettek az egészségügyi hatóságok.



Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 84 160 esetet tartottak nyilván csütörtök reggel, 4638 halálos áldozatot és 79 404 felépültet.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.