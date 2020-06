Koronavírus-járvány

Víruskutató: szórványos esetek nagy valószínűséggel továbbra is lesznek

2020.06.01 10:09 MTI

Hozzá kell szokni, hogy a koronavírus-járvány nem tűnik el teljesen, szórványos esetek nagy valószínűséggel továbbra is lesznek - hívta fel a figyelmet Rusvai Miklós víruskutató az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában.



A szakember hangsúlyozta, minden járványra jellemző egy felfutó, majd egy lecsengő szakasz, lefolyása haranggörbe alakú. Mivel a koronavírus teljesen új kórokozó volt, a görbéje a nulláról indult, azonban valószínűleg nem érkezik vissza ugyanerre a pontra - mondta. Hozzátette: arra kell számítani, hogy időnként újra megjelenik majd az orvosi statisztikákban a koronavírus.



A magyarországi terjedést elemezve Rusvai Miklós azt mondta: egy kiugró pont - a Pesti úti idősotthonban kialakult gócpont - kivételével a járványgörbe nagyon lapos alakot mutat.



A műsorban beszéltek az úgynevezett "szuperterjesztőkről" is, akik a foglalkozásuk miatt sok emberrel érintkeznek, ugyanakkor nem betegednek meg nagyon, ezért továbbra is járnak közösségbe.



Rusvai Miklós hangsúlyozta: egy - több szempontot figyelembe vevő - "finomhangolással" megelőzhető lehet egy második hullám.