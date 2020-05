Illegális bevándorlás

Földi László: több millió ember akar elindulni Európa felé

A líbiai belső feszültség felgyorsíthatja a migrációs folyamatokat - mondta Földi László, az Információs Hivatal volt műveleti igazgatója vasárnap az M1 aktuális csatornán.



A műsorban elhangzott, hogy Líbiában kiéleződtek a harcok a kormány és Halífa Haftar tábornok harcosai között, akik a fővárost, Tripolit ostromolják.



A biztonságpolitikai szakértő úgy véli, hogy több millió ember akar elindulni Európa felé, nemcsak líbiaiak, hanem azok is, akik Afrika más országai és a Közel-Kelet irányából érkeztek az országba.



Mint mondta, Afrika szinte minden országában megjelent a koronavírus, így Európát katasztrófa fenyegeti akkor, ha olyan százezres tömegek érkeznek, akiknek nemhogy az identitását, de még fertőzöttségük mértékét sem lehet megállapítani.



A koronavírus mellett sok más betegség van Afrikában és a Közel-Keleten, amelyek Európában nem ismertek és az egészségügyi ellátórendszer miatt nem terjedtek el - fűzte hozzá, megjegyezve, hogy ezért is kapnak védőoltás az Afrikába, Közel-Keletre utazók.



Kitért arra is, hogy a nem kormányzati szervezetek (NGO-k) azt mondják a libáiból induló illegális bevándorlóknak, hogy ha elkapják a koronavírust, akkor Európában jobb kezelésben részesülnek majd, mint Líbiában. Így már nemcsak anyagi megfontolásból, hanem az egészségük miatt is útnak indulnak a migránsok - mutatott rá Földi László.