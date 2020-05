Koronavírus-járvány

Meghaladta a 4,5 milliót a fertőzöttek száma világszerte

A világban 4 542 752-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 307 696, a gyógyultaké pedig 1 637 068 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem szombat reggeli összesítése szerint.



Egy nappal korábban 4 443 597 volt a regisztrált fertőzöttek száma, míg a halálos áldozatoké 302 452, a gyógyultaké pedig 1 588 353.



A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.



A legtöbb halálos áldozata a SARS-CoV-2-vírus okozta Covid-19 nevű betegségnek az Egyesült Államokban van, ahol 1 443 188 az igazolt fertőzöttek, 87 559 a halálos áldozatok és 250 747 a gyógyultak száma.



Oroszországban 262 843-ra nőtt az igazolt Covid-19-fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 2418, a gyógyultaké pedig 58 226 volt.



Az Egyesült Királyságban tartósan lefelé haladnak a fertőzési és halálozási mutatók. A fertőzöttek száma 238 004 volt, miközben 34 078-an haltak bele a betegségbe, és 1047-en gyógyultak ki belőle.



Spanyolországban 230 183 fertőzöttről, 27 459 halálos áldozatról és 144 783 gyógyultról tudni.



Olaszországban a fertőzöttek száma 223 885, a halálos áldozatoké 31 610, és 120 205-en gyógyultak fel a Covid-19-ből.



Brazíliában az azonosított fertőzöttek száma 220 291-re emelkedett, a kórban 14 962-en haltak meg, és 84 970-en felgyógyultak.



Franciaországban egyre kevesebb az új beteg, 179 630 fertőzöttről, 27 532 halálos áldozatról és 60 562 gyógyultról tudni.



Németországban 175 233 a fertőzöttek száma, 7897 a halottaké és 151 597-en meggyógyultak.



Törökországban átlépte a négyezret a halálesetek száma (4055), miközben 146 457 fertőzöttet regisztráltak eddig, a gyógyultak száma pedig 106 133.



Iránban 116 635 fertőzöttről, 6902 halálesetről és 91 836 gyógyultról tudni.



Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 84 038 esetet tartottak nyilván szombat reggel. A halottak száma továbbra is 4637, 79 281-en felépültek a betegségből.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.