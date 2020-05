Környezetvédelem

A terepmotorosoktól féltik a Békás-szoros - Nagyhagymás Nemzeti Parkot

A motoros off road túrák kedvelői sok esetben külföldről jönnek, olyan országokból, ahol a tilalmak miatt nem élhetnek szenvedélyüknek. 2020.05.13 13:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Székelyföld peremén fekvő Békás-szoros - Nagyhagymás Nemzeti Park vezetői attól tartanak, hogy a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások fokozatos feloldásával ellepik a környéket a terepmotorosok, akik nagy károkat okoznak a védett terület élővilágában.



A nemzeti park igazgatója, Hegyi Barna kedden az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva elmondta: már a kijárási korlátozások idején megjelentek a nemzeti park területén a motoros off road túrák kedvelői, de egyelőre a még meglévő hófoltok nehezítették a haladásukat. Az elmúlt évek tapasztalata alapján azonban attól tartanak, hogy a járványügyi korlátozások feloldása után a számuk megugrik.



Hegyi Barna elmondta: több romániai törvény is tiltja a motorsportok űzését az erdőkben és a védett területeken, de a motorosok figyelmen kívül hagyják a tilalmakat, a hatóságok pedig jószerével eszköztelenek a jelenség megfékezésében. Megjegyezte: a motoros off road túrák kedvelői sok esetben külföldről jönnek, olyan országokból, ahol a tilalmak miatt nem élhetnek szenvedélyüknek. Tudják, hogy ez Romániában is tilos, de úgy vélik, itt ki tudják játszani a szabályokat.



A védett terület igazgatója hozzátette: sorompóval zárták le az erdei utakat, de ezzel csak a terepjárók bejutását tudják megakadályozni. A kvadosok, motorosok kikerülik a sorompókat. Külön gondot jelent, hogy ezeken a járműveken általában nincsen rendszám, és a motorosok sisakot is viselnek, így nagyon nehéz azonosítani a szabálysértőket. Csak akkor tudnak fellépni a jelenség ellen, ha a csendőrség is besegít a nemzeti park őreinek. A tetten ért motorosok öt-tízezer lejes (360-720 ezer forint) bírságra számíthatnak, jogi személyek számára 30-60 ezer lej (2,16-4,32 millió forint) közötti a bírság.



Hegyi Barna elmondta, a terepmotorosok tönkreteszik a biodiverzitásuk miatt világszerte nagyra értékelt gyepeket, megijesztik a vadállatokat, és a csendre vágyó gyalogos túrázókat is zavarják.



A Hargita és Neamt megye határán fekvő 6793 hektáros Békás-szoros - Nagyhagymás Nemzeti Parkot 1990-ben hozták létre.