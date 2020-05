Világvége

Minden kilencedik ember éhezik a világon

A rosszultápláltság okozza a legtöbb megbetegedést és halálozást világszerte, minden kilencedik ember éhezik - állapította meg az ENSZ egy új tanulmánya.



A 2020-as Globális Táplálkozási Jelentés szerint a legtöbb ember nem jut hozzá az egészséges táplálékhoz vagy nem engedheti meg magának, hogy egészségesen táplálkozzon, mivel a mezőgazdasági rendszerek a kalóriát a tápérték elé helyezik, és a többszörösen feldolgozott élelmiszerek széleskörűen hozzáférhetők mindenfelé, ráadásul alacsony árakon.



Az egészséges táplálékhoz való hozzájutásban mutatkozó egyenlőtlenségek a határokon belül és az országok közötti összehasonlításban is tapasztalhatók a jelentés szerint.



Kilencből egy ember, azaz világszerte 820 millió ember éhezik, minden harmadik ember pedig túlsúlyos vagy elhízott. Egyre több ország szenved a rosszultápláltság kettős terhétől: az alultápláltságtól és az elhízottságtól, továbbá más étkezéssel kapcsolatos betegségektől, mint a cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek és a daganatos betegségek.



David Nabarro, az ENSZ élelmezésbiztonsági különmegbízottja elmondta, hogy a jelentés a járvány kitörése előtt született, ugyanakkor kiemelte jelentőségét és rámutatott arra a veszélyre, hogy "a nemzetek a vírus elleni küzdelem során elveszítik az éhezés és az alultápláltság csökkentését célzó erőfeszítéseik feletti irányítást". Áprilisban az ENSZ arra figyelmeztetett, hogy a világjárvány az éhezők számát akár meg is duplázhatja világszerte.



Nabarro hozzátette, hogy a rosszul táplált emberek nagyobb kockázatnak vannak kitéve a-járványban, mivel gyenge az immunrendszerük, az elhízottak és cukorbetegek pedig szintén a legnagyobb kockázatú csoportba tartoznak. A világjárvány rávilágított "élelmezési rendszereink sebezhetőségére és gyengeségére", amelyet az éghajlati szélsőségek és az egészségügyben mutatkozó, életeket veszélyeztető különbségek is megterhelnek - idézte a The Guardian a jelentést.



A jelentés következtetései egybevágnak a klímakutatók korábbi megállapításaival, az élelmiszer- és földgazdálkodás átalakítására szólítanak fel. Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi testület (IPPC) tavaly számolt be arról, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának egynegyedét a rossz földhasználat okozza.



A globális táplálkozással kapcsolatos 2025-ös tíz célkitűzés végrehajtásában egy ország sem halad megfelelő ütemben, és 194 ország közül csak nyolc halad jól négy cél elérése felé - állapította meg a jelentés.