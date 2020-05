Koronavírus-járvány

Meghaladta a 3,66 milliót a fertőzöttek száma a világon

Világszerte 3 663 911-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 257 277, a gyógyultaké pedig 1 199 314 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint közép-európai idő szerint szerda reggel hét órakor.



Kedd reggel még 3 582 469 volt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké száma 251 562, a gyógyultaké pedig 1 167 883 volt.



A fertőzés 187 országban van jelen.



A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.



A legtöbb halálos áldozata a SARS-CoV-2-vírus okozta Covid-19 megbetegedésnek az Egyesült Államokban van, ahol 1 204 479 volt az igazolt fertőzöttek, 71 070 a halálos áldozatok és 189 791 a gyógyultak száma.



Spanyolországban 219 011 fertőzöttről, 25 613 halálos áldozatról és 123 486 gyógyultról tudni.



Olaszországban 213 013 a koronavírus fertőzöttjeinek, 29 315 a halálos áldozatainak száma, és 85 231-en gyógyultak fel a Covid-19-ből.



Az Egyesült Királyságban 196 243 a fertőzöttek száma, 29 501-an haltak bele a betegségbe, és 926-an gyógyultak ki belőle.



Franciaországban 170 687 fertőzöttről, 25 537 halálos áldozatról és 52 842 gyógyultról tudni.



Németországban 167 007 a fertőzöttek száma, a betegségnek nem volt új halálos áldozata, továbbra is 6993 a halottak és 135 100 a gyógyultak száma.



Oroszországban 155 370 volt a fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 1451, a gyógyultaké pedig 19 865.



Törökországban 129 491 fertőzést jegyeztek fel, 3520 a halálos áldozatok száma és 73 285 a gyógyultaké.



Brazíliában 115 953 a megfertőződöttek száma, 7958 a halálos áldozatoké és 48 221 a gyógyultaké.



Iránban 99 970 fertőzöttről, 6340 halálesetről és 80 475 gyógyultról tudni.



Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 83 968 esetet tartottak nyilván hétfőn reggel. A vírus okozta betegségnek nem volt új halálos áldozata, a halottak száma továbbra is 4637, a gyógyultaké pedig 78 870.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.