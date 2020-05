Invazív faj

Rémséges gyilkos lódarazsak jelentek meg és méheket ölnek - videó

A több centi hosszú, rendkívül agresszív, és rajban még az emberre is életveszélyes fajta első egyedei tavaly érkezhettek egy kínai teherhajón, és már több méhkaptárt is kivégeztek.

A washingtoni mezőgazdasági hatóságok felhívták a lakosság figyelmét egy invazív óriás darázs faj megjelenésére, amelyek mézelő méheket támadnak, de rajban emberre is veszélyesek gyötrelmes fullánkjuknak köszönhetően.



Az ázsiai óriás lódarázs a világ legmérgezőbb és legfélelmetesebb rovara, amely más lódarazsakat is elijeszt - mondta Timothy Lawrence, a Washingtoni Egyetem szakembere.



A Dél-Koreából származó ázsiai óriásdarazsakat először tavaly ősszel figyelték meg a Brit Columbiához tartozó - Kanada legnyugatibb tartományában, amit "a Csendes-óceán kapujának" is neveznek - Vancouver-szigeten. Ezt követően a kanadai határ közelében fekvő Blaine-ből is jelentették.

Ilyen vastag védőruha szükséges a szakemberekre, akik éppen a fészküket keresik

Azóta már hajtóvadászat indult az ázsiai óriásdarázs után New York államban is. A több centi hosszú, rendkívül agresszív, és rajban még az emberre is életveszélyes fajta első egyedei tavaly érkezhettek a kontinnesre egy kínai teherhajón, és már több méhkaptárt is kivégeztek.



Eddig két fészküket számolták fel, a genetikai elemzés pedig azt mutatja, hogy nem azonos kolóniához tartoztak, ami azt jelenti, hogy máris igen elterjedtek a nyugati parton. A méhészek segítséget várnak a hatóságoktól.



Egy állami szakértő, Chris Looney úgy nyilatkozott, attól tartanak leginkább, hogy ezek a darazsak tönkreteszik majd a kisebb méhészeteket, a nagyobbak fenntartása pedig költségesebbé válik.

A vizsgálatok szerint nemcsak a méhekre veszélyesek, hanem minden beporzó rovarra. Az Európába 2003-ban Kínából véletlenül Franciaországba behurcolt, sárgalábú ázsiai lódarázs gyors terjedésének kártétele és a védekezés értéke már nálunk is több tízmillió euróra rúg. Nincs ellene hatékony védekezési módszer, az egyetlen védekezést a darázsfészkek megsemmisítése jelenti.



Az ázsiai gyilkos lódarázs csípése igen gyötrelmes fájdalmat okoz, és többször is szúrhatnak. Hét milliméteres fullánkjával áthatol a ruhán, de még a méhészeti védőfelszerelésen is. Akkor válnak igazán agresszívvé, ha föld alatti fészkeiket megzavarják, vagy ha az élelemforrásuk veszélyeztetve van. Mérgük hétszer erősebb, mint a méheké, és anafilaxiás sokkot okozhat, de még azoknál is halált okozhatnak, akik nem allergiásak a darázscsípésre, amennyiben többször szúrnak.