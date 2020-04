Töredezni kezdett a világ legnagyobb jéghegye, az 5100 négyzetkilométeres antarktiszi A-68, csütörtökön leszakadt róla egy nagyjából 175 négyzetkilométeres tábla.



Mióta a jéghegy 2017 júliusában levált az Antarktiszról, a leghatalmasabb, szabadon úszó antarktiszi tömbnek számít - írta a BBC hírportálja.



Az óriás jelenleg az Antarktiszi-félszigettől észak felé tart. Mivel viharosabb, melegebb vizekre ért, olyan áramlatok viszik, melyek az Atlanti-óceán déli részére sodorják.



Adrian Luckman, a Swansea-i Egyetem professzora az elszabadulástól kezdve követi az A-68 körüli eseményeket, szerinte a friss letöréssel a gigászi tömb pusztulása kezdődött el.



"Folyamatosan csodálom, hogy egy ilyen vékony és törékeny dolog ennyi ideig fennmaradt a nyílt vízen. Az a gyanúm, hogy a feldarabolódás elkezdődött, de a maradék táblák még éveken át velünk maradnak" - válaszolta a BBC kérdésére.



A tömb csütörtöki leszakadását az Európai Unió Sentinel-1 műholdjának felvétele bizonyította.



Amikor az A-68 letört, területe majdnem hatezer négyzetméter volt, átlagos vastagsága 190 méter. Hónapokig úgy tűnt, megtapad a tengerfenéken és nem sodródik messzebbre. Végül azonban megfordult és észak felé kezdett haladni. A nemrég véget ért ausztrál nyár idején a gigászi jéghegy kiszabadult a Weddell-tenger jegének szorításából. A monstrum a szabad vizeken egyre nagyobb veszélyeknek van kitéve, várhatóan további tömbök szakadnak le róla.



Jelenleg a Dél-Orkney-szigetcsoport környékén úszik Dél-Georgia és a Déli-Sandwich-szigetek felé sodródik.

LarsenC-A68, the largest iceberg ever observed (it is said to be the size of Manhattan or 50 times as large as Paris), calved in July 2017 from the Larsen ice shelf in #Antarctica, but has not yet gone very far!

Here is its journey since, as seen by #Sentinel1 🇪🇺🛰️ pic.twitter.com/0is34mBMJV