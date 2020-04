Horvátország

Újabb kisebb földrengés rázta meg Zágrábot reggel

Zágrábban a márciusi legnagyobb földrengés óta több mint ezer kisebb utórengést jegyeztek fel a szakemberek, amelyek negyede volt érezhető. 2020.04.23 12:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb, 3,2-es erősségű földrengés rázta meg Zágrábot csütörtökön reggel 9 óra 52 perckor, amelyet hét perccel később egy 2,3-as erősségű földmozgás követett - közölte a helyi sajtó. Egy hónappal ezelőtt fél óra különbséggel bekövetkezett 5,6-os, majd 5,1-es erősségű földmozgásban számos épület megrongálódott és több ember is megsérült a horvát fővárosban.



Szeizmológusok szerint az újabb földrengés nem okozhatott nagyobb kárt az épületekben, kivéve azokban, amelyek már az előző földrengésben is megsérültek.



A március 22-én több ezer ház vált lakhatatlanná a belvárosban, több százan azóta sem térhettek haza otthonaikban. Egy részük kollégiumokban került elhelyezésre, míg mások családtagoknál, hétvégi házakban húzták meg magukat.



Milan Bandic, Zágráb polgármestere elmondta: szakemberek eddig közel 13 ezer házat vizsgáltak meg, hogy biztonságosak-e, több ezer házba azonban még nem jutottak el.



Predrag Stromar építésügyi miniszter 42 milliárd kunára (közel 2 milliárd forint) becsülte az újjáépítés költségét. A márciusi földrengésben megrongálódott a parlament épülete is, ez az egyetlen olyan épület, amelyet azóta felújítottak, hogy a honatyák rendezett körülmények között tudjanak ülésezni.



A csütörtök reggeli földrengés a plenáris ülés kezdetén érte a képviselőket, az ülést több televíziós csatorna is közvetítette. Éppen Tomislav Coric környezetvédelmi és energetikai miniszter beszélt a pulpituson arról, hogy addig nem kapcsolhatják vissza a gázt és a meleg vizet azokban az épületekben, amelyek megsérültek a földrengésben, míg azok nem lesznek teljesen biztonságosak, amikor megremegett az épület, kisebb riadalmat keltve a képviselők között.



Zágrábban a márciusi legnagyobb földrengés óta több mint ezer kisebb utórengést jegyeztek fel a szakemberek, amelyek negyede volt érezhető.



A városmagot körülvevő házak a mai napig nem biztonságosak, több helyen még a törmelék is az utcákon van. A központ egyes részein máig sárga szalagok és táblák jelzik az omlásveszélyt.

