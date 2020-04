Koronavírus-járvány

Koronavírus: ha egyszer áthágta az állatok és az emberek közti határt, máskor is megteheti

Meg kell ismerni az új típusú koronavírus állati eredetét - hangsúlyozta szerdán Genfben Michael Ryan, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vészhelyzeti igazgatója.



Ryan szerint nagyon fontos megismerni a Kínában felbukkant, a természetben élő állatfajokról emberre átterjedt új vírus állati eredetét. Ha egyszer áthágta az állatok és az emberek közti határt, megteheti még egyszer - figyelmeztetett.



A WHO szerinte kész együttműködni az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetével (FAO) és az Állategészségügyi Világszervezettel (OIE), hogy vizsgálatot folytassanak az állati eredetről, és felajánlotta a segítségét a kínai kormánynak is.



Ryan óvott attól, hogy a világ országai túl korán engedélyezzék világjárvány miatt betiltott a külföldi utazásokat, mondván, hogy "igen óvatos kockázatkezelésre lesz szükség".



Megjegyezte, hogy Afrikában még csak a járvány elején vannak, Szomáliában az elmúlt héten közel 300-szorosára nőtt az igazolt fertőzések száma.



A szakosított ENSZ-szervezet főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szerdán kijelentette: reméli, hogy a Trump-kormányzat újragondolja a szervezet finanszírozásának felfüggesztését. A fő figyelem a járványra és az életek megmentésére irányul.



"Aggasztóan emelkedő tendenciák vannak a járvány korai szakaszában Afrika és Dél-Amerika egyes részeiben" - mondta virtuális sajtótájékoztatóján Tedrosz.



"Még nagyon sok rés van a világ védelmi rendszerében, és nincs olyan ország, ahol minden a helyén lenne" - tette hozzá.



A főigazgató a bírálatokra reagálva védelmébe vette a WHO azon döntését, hogy csak január 30-án rendelték el a legmagasabb szintű nemzetközi vészhelyzetet.



"Visszagondolva úgy vélem, hogy a megfelelő időben rendeltük el a vészhelyzetet, amikor a világnak elegendő ideje volt még reagálni" - mondta Tedrosz, hozzátéve, hogy azon a napon Kínán kívül még csak 82 Covid-19 fertőzöttet tartottak nyilván, halálesetet pedig egyet sem.

Donald Trump amerikai elnök a múlt héten bírálta a WHO-t a járvány kezelése miatt, és közölte, hogy megvonja tőle a pénzügyi támogatást. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szerdán kijelentette: az Egyesült Államok szerint Kína nem jelentette megfelelő időben az új koronavírus-járványt a WHO-nak.



Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szerint a járvány a kijárást korlátozó intézkedéseknek köszönhetően Nyugat-Európában már elérte a csúcsát, egyes országokban stabilizálódik, illetve lassul, de bármikor újból belobbanhat.



Kelet-Európa, Afrika, Közép- és Dél-Amerika kapcsán a főigazgató megjegyezte, hogy itt még korai szakaszban van a járvány. Az országok felének nincsen terve a fertőzések megakadályozására, illetve megfelelő higiéniai előírásokra és tájékoztató kampányokra.



"Nem kérdés, hosszú út van még előttünk. A vírus még sokáig velünk lesz"- hangsúlyozta.



A Kínában a tavalyi év végén megjelent SARS-CoV-2 nevű koronavírusnak eddig világszerte több mint 180 ezer halálos áldozata van, közülük Európában több mint 113 ezer. A vírust több mint 2,6 millió embernél diagnosztizálták szerte a világban, a kórból több mint 706 ezren gyógyultak meg.