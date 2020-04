Világvége

Már 2050 előtt jégmentes lehet nyáron a Jeges-tenger

Nagy valószínűséggel már 2050 előtt jégmentes lehet néha nyáron a Jeges-tenger - állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport 40 különböző klímamodell elemzése alapján.



A kutatók szerint a klímavédelmi intézkedések hatékonysága határozza majd meg, hogy milyen gyakran és milyen hosszan lesz ez így.



A világ 21 kutatóintézete a Hamburgi Egyetem kutatója, Dirk Notz koordinálásával azt vizsgálta, hogy miként változik a jövőben a Jeges-tenger (más néven Északi-sarki-óceán) jégtakarója, ha továbbra is magas lesz a szén-dioxid-kibocsátás és elégtelenek a klímavédelmi intézkedések.



Ezekben a szimulációkban a várakozások szerint gyorsan eltűnt nyáron az egész évben szinte folytonos jégtakaró, de a kutatók azt is kimutatták, hogy a nyári jégtakaró akkor is eltűnne egyszer-egyszer, ha a szén-dioxid-kibocsátás gyorsan csökkenne.



"Ha gyorsan és jelentősen csökkentjük a globális szén-dioxid-kibocsátást, és ezáltal az iparosodás előtti szinthez képest 2 Celsius-fok alatt tartjuk a globális felmelegedést, a Jeges-tenger jege még akkor is valószínűleg eltűnik egyszer-egyszer nyáron már 2050 előtt. Ez nagyon meglepett minket" - idézte Dirk Notzot az egyetem közleménye.



Jelenleg az Északi-sarkot egész évben tengeri jég borítja és veszi körül. Nyaranta a tengeri jég kiterjedése csökken, télen ismét nő. A globális felmelegedés hatására az elmúlt évtizedekben gyorsan csökkent a tengeri jég kiterjedése a Jeges-tengeren. Ez jelentős hatással van az Északi-sarkvidék ökoszisztémájára és klímájára. A tengerjég a jegesmedvék és fókák élőhelye és zsákmányszerző területe, és hűti a térséget azáltal, hogy visszaveri a napfényt.



A kutatók szerint alapvetően a jövőbeni szén-dixoid-kibocsátástól függ az, hogy milyen gyakran fogja elveszíteni jégtakaróját nyáron a Jeges-tenger. Ha gyorsan csökken a kibocsátás, csak egy-egyszer lesznek ilyen évek, magasabb kibocsátás hatására az évek többségében jégmentes lesz.