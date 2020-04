Koronavírus-járvány

A járvány kezdete óta először egyetlen újabb halálozást sem jelentettek Kínában

Amióta az országban a vírus terjedése mérséklődött, a járvány elleni intézkedések középpontjába a külföldről érkezett és a tünetmentes fertőzöttek kerültek.

Az új koronavírus járványának kezdete óta először egyetlen újabb halálozást sem jelentettek Kínában kedden, a hivatalos adatok alapján ráadásul ismét csökkent a napi megbetegedések száma.



A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság kedden 32 újonnan diagnosztizált betegről adott hírt, szemben az egy nappal korábban jelentett 39-cel. A hétfőn azonosított páciensek mindegyike külföldről érkezett az országba. A külföldről behozott esetek száma ezzel 983-ra emelkedett.



Jóllehet a külföldről érkező fertőzöttek zöme kínai állampolgár, Kína határozatlan időre korlátozta a külföldiek belépését az országba, a légitársaságokat pedig a befelé irányuló nemzetközi járatok ritkítására kötelezte. A külföldről hazatérő utasok mindegyikén elvégzik a vírustesztet, de a negatív eredmény esetén is kötelező mindenkinek a 14 napos karantén.



A panaszmentes fertőzöttek számát április 1-jétől kezdték el naponta közzétenni. Hétfőn 30 ilyen esetet azonosítottak, közülük 18-at a közép-kínai Hupej tartományban, a járvány kínai gócában. Velük együtt összesen 1033 aszimptomatikus fertőzöttet tartanak orvosi megfigyelés alatt.



Hupej tartomány székhelyén, Vuhanban, ahonnan a vírus tavaly év végén terjedni kezdett, a tervek szerint szerdán oldják fel a január 23-án bevezetett vesztegzárat. A 11 milliós városban a hivatalos adatok szerint eddig 50 008 embert diagnosztizáltak az új koronavírus okozta Covid-19 nevű betegséggel, közülük 2571-en hunytak el, és jelenleg 515-öt ápolnak.



Hongkongban az igazolt fertőzöttek száma 900 fölé emelkedett hétfő éjfélig, ezért a város vezetése határozatlan időre meghosszabbította a külföldiek belépésére vonatkozó tiltást - jelentette kedden internetes oldalán a South China Morning Post (SCMP) című helyi lap. A döntés hátterében az áll, hogy Hongkongban a legtöbb új eset szintén a külföldről érkezők közül kerül ki. Hétfőn 24 újonnan diagnosztizált fertőzöttből mindössze hat kapta el a vírust a városon belül. A hat páciens a helyi szórakozóhelyeken fertőződött meg, amelyeket azóta már bezárták a társas érintkezések korlátozására irányuló óvintézkedések keretében. Az elmúlt két hétben a fertőzöttek száma több mint duplájára nőtt - 357-ről 914-re -, az utóbbi 14 napban azonosított eseteknek pedig mintegy háromnegyede érkezett külföldről. A hazatérő hongkongiaknak 14 napra házi karanténba kell vonulniuk, míg a Kína szárazföldi részéről, Makaóból, vagy Tajvanról érkezőket hotelekben helyezik karanténba, ám - a hongkongi lakosokat leszámítva, - ezekről a területekről is csak azokat engedik be a városba, akik az elmúlt két hétben nem jártak külföldön.