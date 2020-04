Világvége

Lángol a Csernobil melletti radioaktív erdő - képek

Lángol a csernobili atomreaktorhoz közeli erdő - a képek futótűzként terjednek a közösségi oldalakon. Az itt olvasható információk szerint a lángok szombaton csaptak fel a 30 km-es zónában. Az Ukrajnában található és Fehéroroszországba is jócskán átnyúló, a csernobili atomerőmű-baleset után kitelepített terület a legnagyobb mértékben szennyezett a katasztrófa utáni radioaktív kihullás miatt.



A hírek szerint 18 egység és 90 tűzoltó próbálja megfékezni a lángokat, amely már 20 hektárt emésztett fel és - mint írták - nagyon gyorsan terjed. Helikopterekkel és vízszállító repülőkkel is próbálják támogatni az oltást.



A hatóságok szerint a tűz ellenére nem emelkedett a sugárzás a környéken.



A tűzesetről német és ausztrál lapok is beszámoltak.