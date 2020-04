Koronavírus-járvány

Meghaladta az 1,2 milliót a regisztrált fertőzöttek száma a világban

Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma vasárnap reggelre több mint 100 ezerrel, 1 202 827-re nőtt a világban. A Covid-19 betegségben eddig 64 771-en vesztették életüket, a gyógyultak száma 246 886 - olvasható a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítésében. A fertőzés továbbra is 181 országban van jelen.



Szombat reggelig a betegségnek 58 901 halottja volt, a gyógyultak száma 226 669 volt.



A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott az elvégzendő tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.



Kínában (Hongkong és Makaó nélkül), ahol a járvány a múlt év végén elkezdődött, 82 574 esetet tartottak nyilván vasárnap reggel. A vírus okozta betegségben eddig 3333 ember halt meg, 77 160-an meggyógyultak.



A legtöbb regisztrált fertőzött az Egyesült Államokban van: 312 076, a halálos áldozatok száma 8499, a gyógyultak száma 14 997. Donald Trump amerikai elnök helyi idő szerint szombaton, a kormányzati munkacsoport szokásos napi sajtókonferenciáján bejelentette, hogy katonák tízezreit telepítik a tagállamokba szükség esetén a vírus elleni küzdelem segítésére. Megismételte, hogy a következő két hét lesz a legnehezebb, sok halálos áldozatra lehet számítani, bár - mint mondta - az ország egyes vidékeit egyelőre kevésbé érinti a járvány.



Olaszországban 124 632 regisztrált fertőzött van, 15 362 halálos áldozat és 20 996 gyógyult. A belügyminisztérium adatai szerint az országos kijárási korlátozás március 11-i bevezetése óta 4,6 millió ellenőrzést végeztek, és több mint 173 ezer embert jelentettek fel, mivel indokolatlanul tartózkodott az utcán. Az egészségügyi hatóságok továbbra is hangsúlyozzák, hogy az óvintézkedések április 13-ig tartó meghosszabbítása után sem várható teljes feloldásuk.

Spanyolországban 126 168-ra nőtt a feljegyzett fertőzöttek száma, 11 947-re a halottaké és 34 219-re a gyógyultaké. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök szombaton bejelentette, hogy a kormány a három hete tartó szükségállapot újabb kéthetes meghosszabbítását kezdeményezi a parlamentnél.



Németországban 96 092 fertőzöttet regisztráltak eddig, 1444 elhunytat és 26 400 gyógyultat.



Franciaországban 90 848 fertőzött szerepelt szombaton reggel a nyilvántartásban, 7574 halott és 15 572 gyógyult.



Iránban 55 743 volt a regisztrált fertőzöttek száma pénteken, 3452 a meghaltaké és 19 736 a gyógyultaké.



Az Egyesült Királyságban 42 479 feljegyzett fertőzött volt szombatig, 4320 halálos áldozat és 215 gyógyult.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a közép-kínai Vuhanból globálisan szétterjedt kórt.