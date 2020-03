Koronavírus-járvány

Botrány! Hamisított maszkok érkeztek Kínából

Hollandia egy 1,3 milliós kínai ffp2-es maszk szállítmányból 600.000-et kidobhat, mert a szűrők nem érték el a szükséges minőséget vagy az arcvédelmük nem volt megfelelő. Tehát selejtek voltak.

Hollandia is - több országhoz hasonlóan - Kínából próbálja pótolni a védőeszközök iránt megnövekedett igényt a koronavírus-járvány csúcsán. A megfelelő maszkok, kesztyűk és köpenyek ugyanis létfontosságúak kifejezetten az egészségügyi személyzet számára ezekben a kritikus időkben.



Éppen ezért volt megdöbbentő a holland kormány számára, amikor több százezer, már kiszállított maszkot kellett visszahívni a kórházakból, mert egyszerűen minőségen aluliak: nem illeszkednek az arcra és a szűrők sem megfelelőek.



Hollandia 1,3 millió maszkot vett Kínától, és sajnos már a kórházi kiszállítás után végezték el a minőségellenőrzést, így a kiszállított 600 ezer darabot azonnal visszahívták. Volt olyan kórház, ahol már ránézésre sem merték elkezdeni a maszkok használatát, annyira silány volt a minőségük. A kínai szállítmányokat azonnal leállították, a jövőben csak extra ellenőrzés után veszik át a holland hatóságok.



Több európai országba, Szerbiába, Franciaországba, Spanyolországba, Csehországba és Magyarországra is érkeztek Kínából maszkok. A spanyolok és a csehek már reklamáltak, de mivel nem hivatalos minőségellenőrzés alapján tették, így azt figyelmen kívül hagyták.

Magyarországra is érkezett már gyorsteszt és 700 ezer darab ffp2-es maszk is. Az Operatív Törzs vasárnapi sajtótájékoztatóján Müller Cecília újságírói kérdésre elmondta: Bevizsgálják a Magyarországra érkezett teszteket, védőfelszereléseket, mert "nagyon fontos, hogy ezekben megbízhassunk".

Óvatosan vásároljunk maszkot mi is! Aliexpressz, Bangood tele van hamisított maszkokkal, de még az ebay is. Az Amazon például letiltotta szinte az összes maszkot. A sima sebészi maszk a legolcsóbb és legalább az ember tudja hogy cseppfertőzésre jó egyedül, a vírus ellen nem.



(Körülbelül 30 cent, azaz 100 Ft - azaz a legolcsóbb ez a sebészeti maszk Kínából. Igen, ez az, amit Magyarországon 700-tól 1000 Ft-ig lehet kapni, ha itthon vesszük. Ugyanis ha Magyarországra jön, a kereskedői hasznon kívül az állam a vámot és az áfát is ráteszi. Így segít nekünk. :( Még ezekben a nehéz időkben sem szüntették meg az áfát rajta.)



Az ffp2, de inkább ffp3 maszkok alkalmasak lehetnek arra, hogy különösebb gond nélkül találkozhassunk vírusfertőzöttel. (De a fizikai kontaktussal - a bőrünkön, a szemünkön stb. keresztül - ugyanúgy átvihetjük a fertőzést, tehát azokat is védeni kell! Például boltban célszerű inkább egyszer használatos, eldobható gumikesztyűt használni.).



Ezek a maszkok darabja most 1000 Ft-tól kezdődnek (például egyszerű papír maszkok) és darabonkénti ára most elérheti a 15 000 Ft-ot. Ráadásul többségük egyszer használatos, eldobható.



Így ha együtt élünk fertőzöttel, karantén vagy ápolás alatt szükséges lehet ilyen maszk. Ezeknél nagyon fontos, hogy a rányomtatott besorolás valós legyen. Hogy milyen maszkot és hogyan hordjunk? Lehet hamarosan egy cikkel jelentkezünk a témában. Ami fontos: szelepes maszkot beteg ne hordjon, mert kifelé ki tudja fújni a vírust.



Addig is ne feledje: hordja úgy a maszkot, hogy mindenhol illeszkedjen körbe az arcán. Ez fontosabb minden besorolásnál. Tehát a levegő a maszk anyagán keresztül érkezzen!