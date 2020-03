Koronavírus-járvány

Egy órára lekapcsolták Budapest díszkivilágítását a Föld órája akcióhoz csatlakozva

Egy órára lekapcsolták Budapest díszkivilágítását Föld Órája elnevezésű akcióhoz csatlakozva - közölte Karácsony Gergely szombat este a Facebook-oldalán.



A WWF kezdeményezésére Budapest is csatlakozott az idei akcióhoz, ezért szombat este fél kilenctől egy órára lekapcsolták a város díszkivilágítását - írta a főpolgármester.



Hozzátette: most a legfontosabb, hogy "összefogjunk és együtt legyőzzük" ezt a járványt, de ha egyszer ezen túl leszünk, a klímaváltozás veszélyei még velünk maradnak.



"Tanulnunk kell ebből a krízisből, először is azt, hogy az emberi életnél nincsen fontosabb. A járvány után nem térhetünk vissza az elmúlt időszak felelőtlen gyakorlatához. Meg kell értenünk, hogy ha a bolygónkat védjük, akkor egymást is védjük" - fogalmazott Karácsony Gergely.

MTI/Mónus Márton

A kombóképen az Országház a Föld órája elnevezésű akció előtt kivilágítva (fent), és az akció idején, kivilágítatlanul 2020. március 28-án. A Föld óráját szervező Természetvédelmi Világalap (WWF) minden év márciusának utolsó szombatján, az óraátállítás előtti estén arra kéri a mozgalom támogatóit, hogy egy órára kapcsolják le a felesleges lámpákat és elektromos berendezéseket. A szimbolikus lekapcsolás célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az éghajlatváltozásra, valamint a természeti értékek megőrzésének fontosságára és a fenntartható életmódra.