Koronavírus - A légiforgalom csökkenése a meteorológiai előrejelzésekre is hat

2020.03.26 15:40 MTI

Európa repülőgépes mérésekkel való lefedettsége 2020.03.2-án (bal) és 03.23-án (jobb). A színek a repülési magasságot reprezentálják (piros: alacsony, világoskék: magas). EUMETNET

A repülőforgalom koronavírus-járvány miatti csökkenése az időjárás-előrejelzésekre is hatással van - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán a honlapján.



A járványhelyzet egyik következményeként világszerte számos légitársaság csökkentette járatai gyakoriságát vagy teljesen leállította azokat. Ezzel egyúttal azoknak a repülőgépes méréseknek a száma is drasztikusan csökkent, amelyek fontos információ-forrást jelentenek a meteorológiai előrejelző modellek számára - hívták fel a figyelmet.



Az európai meteorológiai szolgálatokat tömörítő EUMETNET folyamatosan figyeli az időjárás-előrejelzésekbe beépülő repülőgépekről származó (úgynevezett AMDAR) mérések számát, és a legutóbbi napok adatai alapján az európai felszállások mintegy 70 százalékos csökkenésével körülbelül 40 százalékára esett vissza az AMDAR mérések száma. A csökkenés mértéke napról napra fokozódik és előreláthatóan a nyárig folytatódik - emelték ki.



Az időjárás-előrejelzések megbízhatósága rendkívül érzékeny a kiindulási feltételek pontosságára, ezért a meteorológiában nagy hangsúlyt fektetnek a kezdeti állapot minél pontosabb leírására. A szárazföldi felszín közelében fontos információval szolgálnak a felszíni meteorológiai állomások adatai, a magasabb légrétegek viszonyairól viszont a ballonos rádiószondák, a repülőgépeken elhelyezett mérőműszerek és a távérzékelési eszközök (például a műholdak) adnak képet.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) rövidtávú előrejelzéseit a Kárpát-medencét lefedő AROME modellre alapozza, ami számára a modelltartományon kívül zajló folyamatokat az ECMWF előrejelzései írják le. A középtávú prognózisok esetében döntően az ECMWF eredményeire támaszkodnak. Így az OMSZ előrejelzéseinek megbízhatóságát is nagymértékben befolyásolja a repülőgépes mérések számának csökkenése - hangsúlyozták.



Megjegyezték továbbá, hogy az elhúzódó járványhelyzet miatt egyéb mérési információk esetében is számítanak visszaesésre. Néhány hetes időtávlatban várhatóan csökkenni fog például a hajókról felengedett rádiószondák száma, hosszabb távon pedig a készletek kimerülése és a karbantartás elhúzódása okozhat átmeneti leállásokat például a radarhálózatban.