Mintegy 2,4 millió hektárnyi esőerdő kiirtásával járnának az Amazonas-medence térségébe tervezett útépítések

Világvége

Annak ellenére, hogy az amazonasi esőerdő kulcsfontosságú szerepet játszik a légköri szén-dioxid megkötésében, a térség országainak kormányai továbbra is engedélyezik az erdőterületek irtását. 2020.03.19 18:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nagyjából 2,4 millió hektárnyi esőerdő kiirtásával járnának együttesen az Amazonas-medence térségét érintő jövőbeli útépítések - állapították meg amerikai, bolíviai, brazil, svéd, perui és kolumbiai kutatók.



Annak ellenére, hogy az amazonasi esőerdő kulcsfontosságú szerepet játszik a légköri szén-dioxid megkötésében, a térség országainak kormányai továbbra is engedélyezik az erdőterületeket érintő útépítéseket, gyakran anélkül, hogy egyáltalán felmérnék ezeknek a projekteknek az ökológiai hatását, vagy azt, hogy gazdaságilag életképes beruházásokról van-e szó - olvasható a PhysOrg tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.



Az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) publikált tanulmányukban a kutatók 75 olyan útépítési projektet elemeztek, amelyet a következő öt évre terveztek be az Amazonas-medence térségén osztozó országok.



Az új utak, amelyeknek együttes hossza nagyjából 12 ezer kilométer lesz, hozzávetőlegesen 27 milliárd dollárból fognak megépülni. A Kolumbiát, Perut, Ecuadort, Bolíviát és Brazíliát érintő beruházások célja a mezőgazdasági termelés és a szarvasmarha-tenyésztés fellendítése.



A szakemberek a következő 20 évre vonatkozóan értékelték ki a projektek hatásait. Az eredmények szerint a tervezett útépítések körülbelül 2,4 millió hektárnyi esőerdő kivágását jelentenék. A projektek 17 százaléka környezetvédelmi szabályozásokba ütközik vagy sérti az őslakosok jogait.



A kutatók kiértékelése szerint továbbá az útépítések nagy részére fordított pénzek nem fognak megtérülni, sőt, a beruházások majdnem fele veszteséges lesz. A szakemberek rámutattak, hogy az általuk ráfizetésesnek értékelt projektek törlésével 7,6 milliárd dollárnyi veszteséget lehetne kiküszöbölni és durván 1,1 millió hektárnyi esőerdőt megkímélni.



A kutatók besorolták a projekteket azok környezeti és szociális hatásának mértéke alapján és megállapították, hogy ha az illetékesek csupán a legkisebb hatással bíró beruházásokat hagyják jóvá, a többit pedig törlik, az 4 milliárd dollár nettó nyereséget jelentene és a fakivágás tekintetében is csupán az eredetileg becsült 2,4 millió hektár 10 százalékával kellene számolni.



A szakemberek konklúziója szerint az Amazónia térségét érintő útépítési projektek megfelelő kiértékelésével csökkenthető lenne az erdőirtás mértéke és maguknak a beruházásoknak a költsége is.