Koronavírus - Von der Leyen: mindenki alábecsülte az új koronavírus veszélyességét

A szakértőkön kívül kezdetben mindenki alábecsülte az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) veszélyességét, most viszont már tudják a döntéshozók, hogy Európára helyeződött át a világjárvány súlypontja - mondta az Európai Bizottság elnöke egy szerdai német interjúban.



Ursula von der Leyen a Bild című lap hírportálján közvetített videóinterjúban kiemelte, hogy igen fontos az Európai Unió (EU) egészére vonatkozó 30 napos beutazási tilalom, mert meg kell előzni, hogy a közösségen kívülről érkező emberek esetleges megbetegedései tovább nehezítsék az eleve erősen leterhelt egészségügyi rendszer helyzetét.



Azonban mivel a Kínából kiindult koronavírus-világjárvány központja pillanatnyilag Európa, a beutazási tilalom azért is fontos, mert a beutazó és esetlegesen megfertőződő, majd távozó emberek az egész világra veszélyt jelentenének.



Mint mondta, az utóbbi napokban bevezetett óvintézkedések két hete még "drasztikusnak és drákói szigorúságúnak" tűntek volna, hiszen a szakértőkön kívül senki sem tudta helyesen felmérni a veszélyt, de most már "megértettük, hogy szükségesek".



Az intézkedések "nagyon kemények, de azt hiszem, hogy a lakosság jól együttműködik" - mondta a brüsszeli bizottság vezetője, jelezve: valószínűnek tartja, hogy egyre több tagállamban vezetnek be kijárási tilalmat. Az országok "azonos ritmusban, egy-három nap eltéréssel" alkalmazzák az egyre szigorúbb járványlassító módszereket - mondta.



Azzal kapcsolatban, hogy Emmanuel Macron háborúnak nevezte a járvány lelassításáért folytatott küzdelmet, azt mondta, hogy ezt a kifejezést ugyan nem használná, de megérti a francia államfő motivációját. A koronavírus "rejtélyes ellenfél, nem látjuk, nincs színe, nincs íze, de tapasztaljuk, hogy roppant sebességgel terjed, és nem tudjuk, hogy mekkora erővel sújt le az egyes emberekre" - mondta a német kereszténydemokrata politikus, hozzátéve: míg a fertőzöttek egy részének egyáltalán nincsenek tünetei, mások rövid idő alatt belehalnak a vírus okozta betegségbe (Covid-19).



A pánikvásárlásokról szólva hangsúlyozta, hogy megérti ezt a reakciót, de úgy érzi, hogy az érzelmeken alapuló első döntések után a higgadt belátásra kell hagyatkozni. A lakosság ellátása biztosított, így csak az éppen szükséges élelmiszert érdemes megvásárolni - mondta Ursula von der Leyen.