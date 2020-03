Világvége

Soha nem látott mértékben olvadtak a grönlandi jégmezők 2019-ben

Az Antarktiszon is folytatódott a jégtömeg vesztése az Amundsen-tengeröbölben és az Antarktiszi-félszigeten, de a kontinens keleti részén is. 2020.03.18 17:05 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hatszázmilliárd tonna jeget veszített Grönland a 2019-es északi-sarki rendkívüli nyári melegben, kutatók szerint ez a mennyiség elegendő arra, hogy globálisan 2,2 milliméterrel növelje a tengerszintet két hónapon belül.



Az Antarktiszon is folytatódott a jégtömeg vesztése az Amundsen-tengeröbölben és az Antarktiszi-félszigeten, de a kontinens keleti részén a Maud-királynő-földön lehullott nagy mennyiségű hó ezt bizonyos mértékig ellensúlyozta a Kalifornia Egyetem és a NASA bolygókutató intézete (JPL) kutatóinak tanulmánya szerint.



Az amerikai geológiai társaság Geophysical Research Letters című folyóiratában megjelent tanulmány szerint 2002 és 2019 között Grönland 4550 tonna jeget veszített el, évi átlagban 268 milliárd tonnát, utóbbi kevesebb, mint a fele a tavaly nyári veszteségnek.



"Tudtuk, hogy a tavalyi nyár igen meleg volt Grönlandon, a jégtakaró minden csücske olvadt, de ez a szám hatalmas" - idézte Isabella Velicognát, a Kaliforniai Egyetem földtudomány professzorát és a JPL kutatóját az egyetem közleménye.



"Az Antarktiszon is folytatódik a tömeges jégveszteség, ami nagyon rossz hír a tengerszint-emelkedésre nézve. De megfigyeltünk nagymértékű jéghízást a földrész keleti, Atlanti-óceáni térségében, amelyet a hatalmas havazások idéztek elő. Ez segített csökkenteni a tömeges jégveszteséget, amelyet az elmúlt két évtizedben a kontinens más részein figyeltünk meg" - tette hozzá.



A megfigyeléseket a NASA és a Német Űrközpont GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) ikerműholdjaival végezték, amelyek különösen pontosan képesek mérni a Föld gravitációjában végbement változásokat. A műholdak nagyon hatékonyan figyelik a Föld víztartalékait, a sarki jeget, a globális tengerszintet és a talajvizet is.



Az első GRACE-missziót 2002-ben indították, több mint 15 éven át gyűjtött adatokat, a másodikat 2018 májusában.