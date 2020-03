Járvány

Koronavírus - Montenegró lezárta tengeri határát

A Nyugat-Balkánon már csak Montenegróban nem regisztráltak koronavírus-fertőzöttet, a térségben viszont a járvány feltartóztatása érdekében különböző óvintézkedéseket vezettek be: betiltották a tömegrendezvényeket, bizonyos határátkelőket lezártak, bezárták az iskolákat, Montenegró lezárta tengeri kikötőit, Észak-Macedónia pedig veszélyhelyzetet hirdetett az ország egyes részein.



A nyugat-balkáni országok mindegyike igyekszik olyan óvintézkedéseket foganatosítani, amelyek megakadályozzák vagy lassítják a járvány terjedését, ennek ellenére napról napra egyre több fertőzöttet regisztrálnak. Péntek estig Szerbiában 35, Bosznia-Hercegovinában 18, Észak-Macedóniában 13 esetet vettek nyilvántartásba. Koszovóban is megjelent a vírus, egy olasz nőnél és egy koszovói férfinál mutatták ki a Covid-19 jelenlétét.



A szerb elnök berlini útját lemondták, Aleksandar Vucic hétfőn videómegbeszélés keretében egyeztet majd Angela Merkel német kancellárral. Lemondták Károly walesi herceg jövő hétre tervezett boszniai látogatását is.



A térségbeli államok vezetői bejelentették, minden potenciális beteget elkülönítenek, a gócpontokból érkező polgáraikat kéthetes karantén alá helyezik, míg a járvány központi helyeiről érkező külföldi állampolgárokat nem engedik be az országba, emellett mindenkit arra kértek, hogy ha tehetik, ne utazzanak sehova a következő időszakban.