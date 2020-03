Járvány

Koronavírus - Meghalt az első beteg Lengyelországban

Meghalt az első koronavírussal fertőzött beteg Lengyelországban, egy 57 éves nő a Nagy-lengyelországi vajdaság székhelyén, Poznanban - jelentette be csütörtöki sajtóértekezletén a poznani főpolgármester-helyettes.



A más súlyos betegségekben is szenvedő nő szervezetében elsőként mutatták ki a Nagy-lengyelországi vajdaságban a SARS-Cov-2 koronavírus jelenlétét. Már súlyos állapotban került kórházba. Korábban nem járt külföldön, de találkozott Olaszországból visszatérő kezelőorvosával.



Lengyelországban csütörtök délelőttig 47 Covid-19-fertőzést regisztráltak, az előző naphoz képest 16-tal nőtt a fertőzöttek száma. Több mint 1200 fertőzött karanténban van, közülük 16-an az ellenőrzés során nem tartózkodtak otthonukban.



A lengyel kormány csütörtöktől megelőző intézkedésként március 25-ig felfüggesztette az oktatást az alsó-, közép- és felsőfokú tanintézményekben egyaránt, bezártak a színházak, mozik, múzeumok is. A házi karanténba helyezetteket szerda óta a rendőrség naponta ellenőrzi, hogy betartják-e az intézkedést. Az összes közúti, vasúti határátkelőhelyen, valamint a balti-tengeri kikötőkben egészségügyi ellenőrzést vezettek be.