Járvány

Koronavírus - Ausztria megtiltja a beutazást Olaszországból

Ausztria megtiltja a beutazást Olaszországból az új koronavírus okozta fertőzés miatt - jelentette be kedden Sebastian Kurz osztrák kancellár.



Meg kell akadályozni a vírus robbanásszerű terjedését; minél kevésbé érintkeznek egymással az emberek, annál kisebb a veszélye a vírus terjedésének - tette hozzá. Kifejtette: meg kell akadályozni, hogy az Olaszországból érkezők továbbterjesszék a betegséget Ausztriában, ezért csak azok léphetik át az országhatárt, akik orvosi igazolással rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy nem fertőzöttek. Az Olaszországban rekedt 4000 osztrák állampolgár hazautazását az osztrák külügyminisztérium segíti, de nekik két héten át karanténban kell maradniuk. A kormány tárgyalásokat folytat különböző légitársaságokkal az osztrákok hazautaztatásról - tette hozzá.



A kancellár utasítást adott arra is, hogy legkésőbb jövő hétfőig be kell szüntetni az oktatást az ausztriai felsőoktatási intézményekben; a tanítás digitális eszközök segítségével folytatódhat. Az iskolák és óvodák esetleges bezárásának előkészületeiről még tárgyalnak; azért nem kerül sor erre azonnal, mivel a gyerekek felügyeletet igényelnek.



Emellett Kurz arra biztatta az országban működő vállalkozásokat: segítsék elő, hogy munkavállalóik távmunkában dolgozhassanak.



Kiemelte azt is: az ötszáz fősnél nagyobbra tervezett kültéri, illetve a százfősnél nagyobbra tervezett beltéri rendezvényeket betiltják. "Mindenkinek hozzá kell járulnia a vírus terjedésének megakadályozásához" - szögezte le.



Rudi Anschober egészségügyi miniszter bejelentése szerint kedd reggelig 158 koronavírusos megbetegedést állapítottak meg Ausztriában, a 1450-es telefonszámot pedig naponta ötezren hívják.



Az új koronavírus decemberben jelent meg a közép-kínai Hupej tartomány székhelyén, a 11 millió lakosú Vuhanban. Kínában eddig közel 81 ezer ember megfertőződését regisztráltak a hatóságok, a halálos áldozatok száma meghaladja a 3100-at. Kínán kívül több mint 60 országban jelent meg a vírus, amely egyes esetekben halált is okozhat, de a halálos áldozatok eddig főképpen azok közül kerültek ki, akik a fokozott rizikójú csoportokba tartoztak, például krónikus betegségeik, szívproblémáik, cukorbetegségük volt, vagy nagyon idősek voltak.