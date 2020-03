Járvány

Jó hírek Kínában - a karantén meghozta a hatást

A közép-kínai Hupej tartományban immár ötödik napja nem diagnosztizáltak újabb fertőzötteket Vuhanon, a tartomány székhelyén kívül, a kínai szárazföld többi részéről pedig harmadik napja nem jelentettek belföldön történt vírusfertőzést.



A Hupej Zsipao című hupeji lap kedden megjelent cikke szerint a tartomány vezetése megkezdte az előkészületeket arra, hogy az üzleti élet visszatérhessen a normális kerékvágásba a mintegy másfél hónapja "lezárt" tartományban. A Hszinhua pedig arról számolt be, hogy a tartományban egy mobiltelefonos kódrendszer segítségével az egészséges embereknek ismét lehetővé teszik az utazást. A tartomány lakói egy mobiltelefonos applikáción keresztül különböző színekkel jelölt, rendszeresen frissített egészségügyi kódot kapnak - pirosat a diagnosztizált fertőzöttek, sárgát azok, akik közeli kapcsolatba kerültek fertőzöttel, és zöldet azok, akiknél nem merül fel a fertőzés kockázata. A tartomány közepes és alacsony készültségi helyzetben lévő területeinek zöld kóddal rendelkező lakói a megfelelő óvintézkedések betartása mellett engedélyt kapnak a tartományon belüli közlekedésre, valamint az üzleti tevékenység, illetve munka megkezdésére. A tartományban azok a területek mérsékelték alacsony szintűre a készültségi fokozatot, ahol az elmúlt 14 napban egyetlen új fertőzöttet sem diagnosztizáltak.



A koronavírus-járvány Kínából indult ki decemberben, és továbbra is ott tartják nyilván a fertőzöttek nagy részét, valamint a halálos áldozatok jelentős többségét is. Az összes fertőzött száma Kína szárazföldi részén hétfő éjfélig 80 754-re, a halálos áldozatoké pedig 3136-ra emelkedett. A betegségből már közel 60 ezren gyógyultak fel az országban, míg jelenleg csaknem 18 ezren állnak kezelés alatt, közülük több mint 15 700 pácienst látnak el Vuhanban.