Koronavírus - Sokkolta a világot a bergamói orvos vallomása

A világon szinte mindenütt megosztották az elmúlt napokban az olasz orvos pénteki Facebook-posztját, amelyben a helyzet drámaiságát írja le. Akár egy háborúban: választani kell, hogy kit gyógyítsunk meg - írta le nyíltan. 2020.03.09 15:40 ma.hu

Az orvos állítása szerint a betegek nem a krónikus állapotuk súlyosbodásába halnak bele, ha elkapják a vírust, hanem konkrétan a fertőzsébe: az "intersticiális tüdőgyulladás" olyan légzési problémákat okoz, amellyel a beteg már nem tud megbirkózni. Egyszerűen nem kapnak levegőt, oxigénre van szükségük, ráadásul gyógyszeres terápia sem nagyon van. Csak támogatni tudják a gyógyulást és reménykednek.



Mivel a lefolyás a szervezettől függ, így a reggeli nagyviziten tulajdonképpen életekről döntenek: a beteg életkora és általános állapota alapján határoznak a további kezelésről, de a legjobban az számít, hogy mekkora esélye van a betegnek felépülni egy intenzív kezelésből.



A legsúlyosabb állapotban lévő betegek sorsáról legfeljebb pár napon belül kell döntést hozniuk. A lélegeztetés csak egy átmenet, és mivel sajnos a kórházi erőforrások és az intenzíves ágyak száma korlátozott, nem minden kritikus állapotban lévő beteget tudnak intubálással lélegeztetni, leginkább ezt csak azoknál alkalmazzák, akik esetében úgy döntenek, hogy érdemes és tudják is folytatni a kezelést. Másokról azonban lényegében lemondanak.



Mivel például a súlyos kardio-respirációs és koszorúér-betegséggel küzdő betegek szervezete nagyon rosszul tolerálja az akut oxigénhiányos állapotot, és kevés esélyük van arra, hogy a betegségük kritikus szakaszát túléljék, az ilyen beteg tulajdonképpen már el is távozott. De látott fiatalokat is lélegeztetőgépen, intenzív osztályon a vírustól.



Mivel az egészségügyi rendszer nem képes a rendkívüli és a normális működését egyidejűleg ellátni, egy szívrohamhoz akár órákat kell várni a mentőkre.



A doktor ír arról is, hogy a személyzet elfáradt, rengeteget dolgoznak, túlóráznak, szinte nem is élnek, csak dolgoznak.