Koronavírus - Franciaországban ezer fölé emelkedett a fertőzöttek száma

A hivatalos adatok szerint a Covid-19 fertőzés 1126 embert érintett vasárnap, s a járvány januári kezdete óta 19 halálos áldozatot követelt az országban. 2020.03.09 06:30 MTI

Franciaországban nyolc újabb áldozattal az új koronavírus okozta megbetegedés halálos áldozatainak száma 19-re emelkedett, a diagnosztizált fertőzöttek száma pedig vasárnap meghaladta az ezret.



Emmanuel Macron államfő vasárnap este összehívta hivatalában a védelmi tanács ülését, miután Franciaország a betegség által érintett ötödik legjelentősebb ország lett a világban, s a második legjelentősebb gócpont Európában.



Olivier Véran egészségügyi miniszter a találkozó után bejelentette, hogy a hatóságok betiltanak minden olyan rendezvényt, amelyen ezer embernél több venne részt. A kormány azt kérte a prefektúráktól és a minisztériumoktól, hogy készítsenek listát a nemzeti érdek szempontjából fontos eseményekről - egyebek mellett tüntetésekről, megemlékezésekről, versenyekről, pályázatokról, tömegközlekedési eszközökről - amelyek mentesülnek a tiltás alól. A kormány eddig csak az ötezernél több embert vonzó rendezvényeket tiltotta be április 15-ig.



A hivatalos adatok szerint a Covid-19 fertőzés 1126 embert érintett vasárnap, s a járvány januári kezdete óta 19 halálos áldozatot követelt az országban.



Az egészségügyi hatóságok ugyanakkor nem tartják valószínűnek, hogy Olaszországhoz hasonlóan teljes régiókat vesztegzár alá kell vonni, s bár készítik elő a járványhelyzet harmadik, legsúlyosabb fokozatát, egyelőre annak kihirdetését sem tartották szükségesnek.



A leginkább érintett megyékben, a Párizstól északra található Oise és az északkeleti Haut-Rhin megyékben, valamint Korzika szigetén vezettek be drasztikusabb intézkedéseket az illetékes hatóságok. Ennek egyik elemeként semmilyen oktatási intézmény nem nyit ki a következő két hétben, de a tanítás nem szünetel, távoktatás formájában, interneten folytatódik. Az intézménybezárás mintegy 300 ezer diákot és óvodást érint.



A nemzetgyűlés egyébként szombat este jelentette be, hogy egy újabb képviselő koronavírus-tesztje bizonyult pozitívnak, s ezzel háromra emelkedett az alsóházban dolgozók között a fertőzöttek száma. Elisabeth Toutut-Picard kormánypárti képviselőt először kórházba is szállították, de miután az állapota stabil, az otthonában lábadozik a következő két hétben. Egy ellenzéki képviselőt napok óta intenzív osztályon kezelnek, a harmadik beteg pedig a nemzetgyűlés éttermének egyik alkalmazottja. Rajtuk kívül hat gyanús estet vizsgálnak a nemzetgyűlésben, közülük öten képviselők, négy képviselőnek pedig szombaton negatív lett a koronavírus-tesztje.