Járvány

Koronavírus - 15 másik észak-olaszországi városban is vesztegzárat vezettek be

Giuseppe Conte olasz miniszterelnök aláírta szombat éjjel azt a rendeletet, amelynek értelmében a hatóságoknak le kell állítaniuk a be- és kilépést a tízmillió lakosú Lombardia tartományban, 15 másik észak-olaszországi városban is vesztegzárat vezettek be.



Az újabb karanténzónák Lombardia mellett Modena északi területeit, valamint Pármát, Piecenzát, Reggio Emiliát, Riminit, Pesarót, Urbinót, Alessandriát, Astit, Novarát, Verbano-Cusio-Ossolát, Vercellit, Padovát, Trevisót és Velencét érintik.



A rendelet felszólítja a lakosokat, hogy légzési nehézségek és magas láz esetén maradjanak otthon, illetve minimalizálják a felesleges személyes kontaktust, beleértve az orvosokkal való érintkezést is. Szigorúan tilos továbbá elhagyni az otthonát annak, akinél beigazolódott a fertőzés gyanúja.



A vállalatokat ugyancsak arra kérték, hogy a fertőzés megelőzése érdekében küldjék dolgozóikat szabadságra.



A fenti, úgynevezett "vörös zónákra" vonatkozó intézkedések egyebek között betiltják esküvők, temetések rendezését, elrendelik a sportesemények zárt ajtók mögötti megrendezését, lezárják a sípályákat, meghosszabbítják a március 15-ig érvényes oktatási szünetet, hétvégére bezárják a bevásárlóközpontokat. Zárva maradnak a fürdők, a mozik, a színházak és a kaszinók is. Az éttermek csak korlátozott időre nyithatnak ki azzal a feltétellel, hogy a személyzet legalább 1 méteres távolságot tart a vendégektől.



Vesztegzár alatt február 23-tól a lombardiai Lodi térségében tíz önkormányzat volt, majdnem ötvenezer lakossal, Veneto tartományban pedig a 3500 lakosú Vo'Euganeo városa.



A legmagasabb fokozatú óvintézkedések területi bővítését az indokolja, hogy csaknem megduplázódott a Covid-19 vírus újonnan diagnosztizált fertőzöttjeinek száma. Szombat esti közlés szerint egy nap alatt 1145-tel nőtt, ez majdnem kétszerese a pénteki 620-nak.



Az olaszországi fertőzöttek összesített száma elérte az 5883-at. Ebből 589-en már meggyógyultak. A még betegek közül 2651 személy szorul kórházi kezelésre, további 567 intenzív osztályon van, és ezeknek több mint a fele, 359 az északnyugati Lombardia tartományban.



Az országban a járvány eddig 233 ember halálát okozta.