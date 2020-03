Járvány

Koronavírus - Három zónára osztották Olaszországot az óvintézkedések fokozata szerint

Az úgynevezett vörös zónába tartoznak Lombardia és Veneto tartomány egy hete vesztegzár alá helyezett, a járvány által leginkább érintett térségei. 2020.03.02 08:21 MTI

Országos szintű kormányrendelet váltja fel az eddigi helyi óvintézkedéseket az olasz kormány vasárnap esti bejelentése szerint, ennek alapján három zónára osztották fel Olaszországot a koronavírus-fertőzés elterjedésétől függően



Az úgynevezett vörös zónába tartoznak Lombardia és Veneto tartomány egy hete vesztegzár alá helyezett, a járvány által leginkább érintett térségei. Lombardiában 10 önkormányzat van karantén alatt 47 ezer lakossal, Venetóban a 3500 lakosú Vo'Euganeo.



A sárga zóna Lombardia, Veneto többi részét és Emilia Romagna tartományt érinti, valamint a szintén északolasz Liguriában Savona város térségét, Marche tartományban pedig Pesaro és Urbino városát.



Ezeken a területeken március 8-ig meghosszabbították az oktatási intézmények zárva tartását, továbbra sem nyithatják meg a mozikat, színházakat, edzőtermeket, fürdőket, felfüggesztették a sport- és tömegrendezvényeket, a múzeumok korlátozott számban látogathatók, a kórházakban minimálisra csökkentették a látogatási időt. Az óvintézkedések a síelőkre is vonatkoznak: a zártterű síliftek kabinjaiba az eddig engedélyezett utasok egyharmada szállhat fel egyszerre.



A sárga zónához tartozó Milánóban tehát továbbra sem nyitják meg teljesen a múzeumokat, zárva maradnak a mozik is, pedig korábban Giuseppe Sala polgármester a város kulturális életének újraindítását szorgalmazta a félelem keltette bénultság oldására.



A sárga zónában maradt Friuli-Venezia Giulia tartomány is, ahol nem tudják újraindítani hétfőtől az oktatást, a Velencében és Udinéban regisztrált újabb betegek után.



A lombardiai Bergamo, Piacenza, Cremona, Lodi térségében pedig hét végén bezárják a kereskedelmi központokat.

Olaszország zöld zónához tartozó maradék részén fertőtlenítik az iskolákat, hivatalokat, tömegközlekedési eszközöket.



A kormány intézkedéscsomagja az utóbbi egy hétben bevezetett központi és helyi szintű rendelkezéseket foglalja össze. Nem oldotta fel az északi tartományokban korábban bevezetett óvintézkedéseket. Ezzel egy időben máshol érvénytelenítette a központi egészségügyi hatóságok szerint alaptalanul bevezetett korlátozásokat.



Az új koronavírussal megfertőzöttek száma Olaszországban vasárnap már átlépte az 1600-at, a betegek közül 34-en haltak meg. Kórházi kezelésre 639-en szorulnak, a többiek ugyan pozitívnak bizonyultak a koronavírus-teszten, de enyhe tüneteik vannak, vagy tünetmentesek.



A polgári védelmi hatóság legutolsó adataiban 83 gyógyult is szerepel.



A vesztegzár térségeiben 18 személy ellen tettek már feljelentést, mivel el akarták hagyni vagy be akartak lépni a karantén alá vont területre. Pénzbírságot vagy akár börtönbüntetést szabhatnak ki rájuk.



Több amerikai légitársaság leállította milánói járatait, a török légitársaság felfüggesztette összes olaszországi járatát.



A Vatikán bejelentette, hogy őszre halasztották az Assisiben márciusra tervezett egyházi találkozót, amelyre Ferenc pápát is várták.