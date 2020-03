Járvány

Koronavírus - Csehországban is megjelent az új koronavírus

Csehországban is megjelent az új koronavírus, rögtön három beteget is találtak.



Adam Vojtech cseh egészségügyi miniszter vasárnap délután rendkívüli sajtótájékoztatón Prágában jelentette be, hogy két beteget Prágában, egyet pedig az észak-csehországi Ústí nad Labem kórházában kezelnek.



A fertőzöttek közül kettő cseh, egy pedig amerikai állampolgár. Mindhárom eset Észak-Olaszországgal függ össze, ahol gyorsan terjed a járvány.



A prágai Na Bulovce kórházban kezelt férfi egy konferencián vett részt Udine városban, míg a szintén ebben a kórházban kezelt másik beteg, egy amerikai fiatal nő Milánóban jár egyetemre és ecuadori kolléganőjével kirándulásra érkezett Prágába. Az eucadori diáklányt is megvizsgálták, de negatív lett az eredménye.



Az Ústí nad Labemben kezelt férfi családjával együtt észak-olaszországi üdülésről tért vissza néhány napja. Az orvosi vizsgálatok csak a férfinál jártak pozitív eredménnyel, míg feleségénél és két gyermeküknél nem mutatták ki az új koronavírust. Mindezek ellenére ők hárman is házi karanténban maradtak.



A miniszter szerint mindhárom beteg állandó orvosi felügyelet alatt van, nincsenek életveszélyben, és várhatóan mintegy két hetet töltenek a kórházban.



Adam Vojtech elmondta, hogy a mostani hét végén 13 személyt vizsgáltak meg cseh orvosok, és három személynél volt pozitív az eredmény. Országszerte több mint 300 koronavírus-gyanús esetet vizsgáltak már meg az orvosok, de eddig a vizsgálatok negatív eredményt hoztak.



A miniszter hangsúlyozta: a cseh hatóságok ellenőrzésük alatt tartják a helyzetet és nincs semmi ok a pánikra.