Koronavírus - A fertőzöttek számának további emelkedését várja az olasz egészségügyi tárca

Az olasz statisztikai hivatal adatai szerint az olasz lakosság több mint 22 százaléka 65 év fölötti. A 80 évnél idősebbek aránya 7 százalék.

Az olasz egészségügy a koronavírus-fertőzés további terjedésével számol Pierpaolo Sileri egészségügyi miniszter-helyettes vasárnapi bejelentése szerint.



Pierpaolo Sileri a SkyTg24 hírtelevíziónak nyilatkozva kijelentette, hogy a pozitív koronavírusteszttel rendelkezők száma meghaladta az ezret, számuk tovább fog emelkedni.



Hozzátette, hogy a legtöbb esetet regisztráló Lombardia és Veneto tartományban az egészségügyi tárca az intenzív osztályok befogadási kapacitásának növelésén dolgozik.



"Világos, hogy sokan lesznek, akiket intenzív osztályon kell kezelni, mivel Olaszország az öregek országa, akik veszélyeztetettebbek a vírushelyzetben" - fejtette ki Pierpaolo Sileri.



Az egészségügyi tárca helyettes vezetője megjegyezte, hogy a kórházak "megrohamozásának" elkerülésére a betegfogadási rendszer átalakításán dolgoznak. Ezt szolgálják a lombardiai és venetói kórházak bejáratainál felállított sátrak, amelyekben azonnal különválasztják az enyhe és súlyosabb tünetekkel érkezőket.



A polgári védelmi hatóság szombat esti adatai szerint 1128-ra nőtt a fertőzöttek száma, 38 százalékukat kell kórházban ápolni. Az eddigi 29 halott kivétel nélkül más betegségekben is szenvedő idős ember volt.



Lombardia tartomány egészségügyi hatóságai egy külön kórház kialakítását szorgalmazták a koronavírus-fertőzöttek ellátására. Visszahívták a már nyugdíjban levő orvosokat és azonnali szerződést ajánlanak a munkára jelentkező ápolóknak. A legtöbben, több mint hatszázan ebben az északnyugat-olaszországi térségben betegedtek meg és 26-an haltak meg Lombardiában.

Veneto vasárnapi adatai szerint az eddigi 223 fertőzöttből 59-en szorulnak kórházi kezelésre. A számok azt mutatják, hogy nincsen semmilyen járvány - mondta Luca Zaia venetói kormányzó, aki szerint pánik helyett újra kell indítani az életet. Kijelentette: legszívesebben feloldaná a karantént a venetói Vo' Euganeo területén is, ahol még egy hétig tart a vesztegzár.



Lombardiában, Venetóban és Emilia Romagnában március 8-ig meghosszabbították az oktatási szünetet. További négy északi régióban újrakezdődik az oktatás, ismét megnyitnak a múzeumok, mozik is. Piemontéban szerdától indul újra a tanítás, Liguriában egyedül Savona térségében tartanak továbbra is zárva az iskolák.



A legutolsó esetek között van egy karanténba helyezett család a Róma közeli Fiumicinóban: egy nő idős rokonát Lombardiában ápolta, hazatérése után vette észre magán a tüneteket. Fiumicinóban két iskolát és egy uszodát is bezártak.



Az olasz kormány folyamatos intézkedéssel igyekszik segíteni a koronavírustól sújtott gazdaságot. A becslések a hazai össztermék (GDP) 1 és 3 százaléka közötti kiesést vetítenek előre nyárig. Az idegenforgalom 22 millió turista távolmaradásával számol, ennyien látogatják Velencét évente.



Roberto Gualtieri pénzügyminiszter - az utóbbi napokban előirányzott 900 millió euró után - további 3,6 milliárdos rendkívüli költségvetési csomagról beszélt, amely Olaszországot az európai stabilitási paktum paramétereinek túllépésére kényszerítené. Matteo Salvini, a jobbközép ellenzék vezetője parlamenti támogatást ígért az esetleges pénzügyi beavatkozásokhoz. A kormány egész Olaszországban adófizetési kedvezményeket tervez bevezetni. Az északolasz tartományok vezetői azonban úgy reagáltak, az intézkedések elégtelenek, a kormány "morzsákat" dob nekik.