Járvány

Koronavírus - A román ortodox egyház ideiglenesen eltekint az ikonok csókolgatásától

A koronavírus-fertőzés veszélyére tekintettel a román ortodox egyház azt ajánlja híveinek, hogy tartózkodjanak a templomokban az ikonok csókolgatásától, a "betegek oltáriszentségét" pedig ne a közös, hanem egy otthonról hozott kiskanállal vegyék magukhoz.



A román patriarkátus a járványhelyzetben alkalmazandó egészségügyi és lelki intézkedésekről kiadott csütörtöki közleményében megnyugtatja a híveket, hogy a templomi szentképeket rendszeresen fertőtlenítik. "Akik ebben az időszakban megbetegedéstől tartanak, ideiglenesen elkerülhetik a templomi ikonok csókolgatását, viszont bártan csókolhatják a saját otthonukban lévő ikonokat" - olvasható a közleményben.



A patriarkátus arra kéri híveit, akik influenza vagy koronavírus-fertőzés tüneteit fedezték fel magunkon: kerüljék a zsúfolt helyeket, a templomokat is beleértve, hogy ne tegyenek ki másokat is fertőzés veszélyének. A betegek otthonaikban az egyházi rádió- és televíziócsatornákon is követhetik a szent liturgiát - tanácsolja a román ortodox egyház.



Csütörtökön hasonló felhívást tett közzé a bukaresti római katolikus érsekség is. Ebben azt tanácsolja 70 év feletti, illetve krónikus betegségekben szenvedő, gyenge egészségi állapotú, magukon megfázásos tüneteket észlelő híveinek, hogy ne menjenek templomba, otthonaikban imádkozzanak, a szentmisét pedig a bukaresti Szent József-székesegyház honlapján, interneten hallgassák.



Az érsekség azt tanácsolja a híveknek, hogy ebben az időszakban ne fogjanak kezet, amikor a szentmise során elhangzik a felhívás, hogy a "béke jelével" köszöntsék egymást.



Mindkét egyház a fokozott higiénia, a gyakori kézmosás, fertőtlenítés szükségességére figyelmeztette híveit.



Romániában szerdán jelent meg a koronavírus: az ország déli részén, egy Gorj megyei fiatalembernél mutatták ki a fertőzést. Az első fertőzött egyelőre tünetmentes, a bukaresti járványügyi intézetben kezelik, és mindenkit kivizsgálnak, aki kapcsolatba került vele.



Országszerte 99 embert helyeztek karanténba, több mint hétezret pedig otthonában szigeteltek el, miután olyan országokból tértek vissza Romániába, ahol már megjelent a koronavírus-fertőzés.