Járvány

Koronavírus - A betegek kapcsolatainak feltérképezése jelentősen növelheti a fertőzöttek számát

A koronavírusteszt által szerdán pozitívnak bizonyult két beteghez köthető 12 fős csoporton kívül három megfertőződött katonát is találtak, az ő kapcsolataikat is feltérképezik jelenleg a hatóságok Franciaországban. 2020.02.28 10:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Franciaországban a korábbi 18-ról csütörtökön 38-ra emelkedett az új koronavírussal fertőzöttek száma - közölte esti sajtótájékoztatóján Olivier Véran egészségügyi miniszter. Közülük 12-en annak a Párizstól északra található Oise megyében élő férfinak a környezetéből valók, aki előző nap hunyt el egy párizsi kórházban. A tárcavezető elmondta: több ellenőrzés is folyamatban van a kedden és szerdán észlelt esetek miatt, ami jelentősen növelheti a fertőzöttek számát.



A koronavírusteszt által szerdán pozitívnak bizonyult két beteghez köthető 12 fős csoporton kívül három megfertőződött katonát is találtak, az ő kapcsolataikat is feltérképezik jelenleg a hatóságok.



A szerda hajnalban elhunyt első francia áldozat egy 60 éves tanár volt. Az első hírek arról szóltak, hogy Kínában kaphatta el a vírust, de később kiderült, hogy nem járt az új koronavírus által érintett országokban, sem Kínában, sem Olaszországban.



A fertőzöttek számának hirtelen növekedése elsősorban azzal magyarázható, hogy az egészségügyi hatóságok jelenleg megpróbálják feltérképezni, hogy a február 10-e óta beteg férfi - akiről csak a halála előtt pár órával derült ki, hogy az új koronavírus okozta megbetegedésben szenved - hol és kitől kaphatta el, illetve kinek adhatta át a korokozót.



Egy 55 éves férfit ugyanabból a Párizshoz közeli megyéből, ahol a szerdán meghalt beteg élt, válságos állapotban kezelnek kórházban, s róla is úgy tudni, hogy nem járt sem Kínában, sem Olaszországban.



A két férfi egymástól negyven kilométerre lakott és dolgozott, de nem ismerték egymás.



Franciaországban a járvány kezdete óta ketten vesztették életüket, a tanáron kívül egy héttel ezelőtt egy nyolcvanéves kínai turista, 12-en meggyógyultak, 24-en vannak kórházban, akik közül két beteg állapota súlyos, a többiek jól vannak.



A francia kormány szerint Franciaország készen áll a járvány leküzdésére, és az esetek gyors feltérképezésével "időt nyert". A legfontosabb jelenleg megtalálni azt, hogy kitől indulhatott el a korokozó.