Járvány

Koronavírus - WHO-főigazgató: "döntő ponthoz" érkezett a járvány terjedése

"Döntő ponthoz" érkezett a COVID-19 koronavírus-járvány, és ezért a kórokozó terjedésének feltartóztatására irányuló erőfeszítések megkettőzésére lenne szükség - jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója csütörtökön.



"A vírus esetleges világjárvánnyá is válhat. Szó szerint fatális hiba lenne bármelyik országnak is azt feltételeznie, hogy őt nem fogja érinteni a koronavírus" - figyelmeztetett genfi sajtótájékoztatóján Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz.



Kiemelte, hogy az iráni járványhelyzet súlyosabb lehet, mint azt hiszik jelenleg, és elmondta azt is, hogy egyeztetések zajlanak a júliusi japán olimpiai játékok szervezőivel a lehetséges forgatókönyvekről, annak elhalasztásáról azonban szerinte nem várható döntés a közeljövőben.



Hozzátette, a magukat biztonságosabbnak gondoló, gazdag és fejlett államok is kerülhetnek váratlan helyzetbe, és példaként Olaszországot hozta fel.



"Most azonban nem a félelemnek van itt az ideje, hanem a fertőzés megelőzését és az életek mentését célzó intézkedéseknek" - szögezte le a főigazgató, rámutatva, hogy a járvány iráni, olaszországi és dél-koreai terjedése "döntő ponthoz" érkezett.



Iránból eddig 245 megbetegedésről és 26 halálesetről érkezett jelentős, így a perzsa állam számít a második leginkább érintett országnak Kína után.