Járvány

Koronavírus - Franciaországban meghalt egy második beteg, az első francia állampolgár

Az áldozat egy 60 éves férfi, Kínában kapta el a vírust, kedd este szállították súlyos állapotban kórházba Párizsban. 2020.02.27 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Meghalt egy második beteg szerdára virradó éjjel Franciaországban az új koronavírus okozta megbetegedésben, ő a járvány első francia állampolgárságú áldozata - jelentette be a francia egészségügyi minisztérium.



Az áldozat egy 60 éves férfi, Kínában kapta el a vírust, kedd este szállították súlyos állapotban kórházba Párizsban.



Az első áldozat egy nyolcvanéves kínai turista volt, aki egy héttel ezelőtt szintén egy párizsi kórházban hunyt el.



Az egészségügyi hatóságok "sürgős vizsgálatot" indítottak a férfi környezetének feltérképezésére, hogy kiderüljön, megfertőzött-e másokat.



A Franciaországban talált esetek száma 17-re emelkedett, köztük öt embernél az elmúlt 24 órában bizonyultak pozitívnak a koronavírus-tesztek, míg a korábban kezelt betegek már meggyógyultak. Az elhunyt férfin kívül kedd este óta további négy esetben mutatták ki az új koronavírusos fertőzést - jelezte a francia egészségügyi minisztérium.



Egy 55 éves férfit az észak-franciaországi Amiens kórházában kezelnek, súlyos állapotban van.



Egy 36 éves férfi, aki az olaszországi Lombardiában kapta el a fertőzést, a kelet-franciaországi Strasbourgban került kórházba, az ő állapota nem súlyos.



Egy kínai lányról - aki február 7-én tért vissza Franciaországba Kínából, és jelenleg Párizsban megfigyelés alatt tartják kórházban - is kiderült, hogy megfertőzhetett az új koronavírus okozta megbetegedéssel, de ő időközben - kezelés nélkül - meggyógyult. A francia egészségügyi tárca tájékoztatása szerint a lány jól van, alig vannak tünetei, a koronavírus-tesztje negatív, és a hivatalos közlés szerint "a gyógyulás nyomait" hordozza.



"Olyan érzékeny tesztjeink vannak, amelyekkel a betegség olyan embernél is kimutatható, aki már nem hordozza a vírust, de korábban fertőzött volt" - mondta Jérome Salomon, a francia egészségügyi tárca illetékese. "A párját is megvizsgáltuk, ő is negatív, és az a négy ember, akivel a lány kapcsolatban állt, karanténban van az otthonában" - tette hozzá.



A negyedik fertőzött is egy Lombardiából hazatért 60 éves francia állampolgár, akit a közép-franciaországi Auvergne-Rhone-Alpes régió egyik kórházában kezelnek. Nála kedd este mutatták ki a fertőzést, és az ő esetében is megkezdődött annak a feltérképezése, hogy kikkel került kapcsolatba, amióta hazaért Olaszországból.



Kedd este egyébként egy Lombardiából hazatért iskolai csoportot is karanténba helyeztek Párizsban néhány órára, mert több gyerek is tüneteket mutatott, de miután a koronavírus-teszt mindegyikük esetében negatívnak bizonyult, feloldották a vesztegzárat.