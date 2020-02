Járvány

Koronavírus - Az első horvát fertőzött fivére is beteg

A 26 éves férfi nem érezte ugyan jól magát, pénteken mégis bement dolgozni, később pedig maga jelentkezett a kórházban. 2020.02.26 14:53 MTI

Megfertőződött koronavírussal annak a fiatal horvát férfinak a testvére is, akinek szervezetében elsőként azonosították a vírust az országban, és aki hétfő óta karanténban van egy zágrábi kórház fertőző osztályán - közölte szerdán a helyi média.



Az első beteg, akiről kedden adott hírt a kormány, egy 26 éves fiatal férfi, aki egy hete Milánóban járt. Az útra barátnője is elkísérte, az ő tesztjei azonban negatívnak bizonyultak. A férfi testvérének a lelete ugyanakkor pozitív, ezért ő is karanténban van.



A 26 éves férfi nem érezte ugyan jól magát, pénteken mégis bement dolgozni, később pedig maga jelentkezett a kórházban.



A beteg egy nagy nemzetközi vállalatnál dolgozik, amelynek több mint ezer alkalmazottja van. A cég úgy döntött, az alkalmazottak határozatlan ideig otthonról dolgozhatnak. Negyven emberrel szemben, akik közvetlenül is érintkeztek a fertőzött férfival, vagy egy légtérben tartózkodtak vele, otthoni karantént rendeltek el, és folyamatos megfigyelés alatt tartják őket. Azokat a helyiségeket, ahol járt a férfi a vállalatban, a nap folyamán fertőtleníti a járványügyi szolgálat.



Vili Beros horvát egészségügyi miniszter, aki tegnap Rómában járt, hogy az Olaszországgal szomszédos országok tárcavezetőivel egyeztessen, azt mondta: szó sem lehet arról, hogy lezárják a határokat. Szavai szerint egyelőre marad a hétfőn bevezetett fokozott készenléti állapot, ami annyit takar, hogy a határokon fokozott ellenőrzésnek vetik alá azokat, akik az olaszországi fertőzött tartományokból térnek haza. Azokat, akiknél valamilyen tünetek mutatkoznak, azonnal kórházba szállítják, hogy lefolytassák a szükséges vizsgálatokat. Azonnali karantént rendelnek el továbbá azok számára, akik magas fertőzési kockázatnak voltak kitéve. A hatóságok vizsgálják továbbá annak lehetőségét is, hogy a zágrábi kórház fertőző osztályán kívül - az ország más területein - hol tudnának karanténokat létrehozni.



Drazen Bosnjakovic horvát belügyminiszter kedden a közszolgálati televízió híradójában arról beszélt, hogy naponta kétszer is ülésezik majd a nemzeti válságstáb, a szerdai ülésen pedig a megyei polgári védelmi szervezetek vezetői is részt vesznek. Hangsúlyozta, hogy a fejlemények tükrében döntenek majd szigorúbb intézkedések bevezetéséről.