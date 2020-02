Járvány

Koronavírus - Bezártak a múzeumok hét olasz tartományban

Olaszországban eddig 229-en fertőződtek meg, ebből 173-at Lombardiában, 33-at Venetóban tartanak számon. Emilia Romagnában 18, Piemontban 3, a közép-olaszországi Lazióban ugyancsak 3 megbetegedésről tudnak, a betegségnek hét halálos áldozata van. 2020.02.25 19:45 MTI

A koronavírus olaszországi terjedése miatt a hatóságok útmutatásainak megfelelően bezártak a múzeumok hét olasz tartományban - írta a The Art Newspaper online kiadása.



A Covid-19 vírus észak-olaszországi terjedése miatt Lombardia, Piemont, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Trentino-Alto Adige és Friuli-Venezia Guilia magán- és közgyűjteményeit arra szólította fel az egészségügyi hatóság, hogy tartsanak zárva. Ezzel egy időben a kulturális miniszter az egész országban törölte a hónap első vasárnapjára érvényes ingyenes múzeumi belépés lehetőségét is egyelőre.



Velence minden múzeuma - köztük a Dózse-palota és a Correr Múzeum, de a muranói Üvegmúzeum is - bezárt hétfőn. Szóvivőjük a lapnak elmondta, kedden dönt a kormány és a tartomány arról, hogy meddig maradnak zárva, de vasárnapig valószínűleg így lesz.



Honlapján közölte a velencei Peggy Guggenheim-gyűjtemény, hogy március elsejéig szintén nem fogad látogatókat.



A velencei karneválnak, mely keddig tartott volna, már vasárnap véget vetettek.



Lombardia tartomány egy illetékese, Giulio Gallera azt közölte, hogy a milánói múzeumok legalább egy hétig, a Brera-képtár március 3-áig zárva tart.



Piemont fővárosa, Torinó múzeumait is arra utasították, hogy legalább szombatig ne nyissanak ki.



A Ferrari autógyár mindkét múzeumát, a maranellóit és a modenait is bezárta. Egyelőre nem tudni, az intézkedések mennyire érintik a Forma-1-es csapat munkáját a négyszeres világbajnok Sebastian Vettellel.



