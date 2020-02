Földmozgás

Duplán rázkódott az iráni-török határ, szinte egymás után

Erős, 5,9-es fokozatú földrengés rázott meg néhány, az iráni határ közelében lévő török falut vasárnap reggel, a halálos áldozatok száma a kezdeti hétről időközben kilencre nőtt - közölték a török hatóságok. Az első rengést helyi idő szerint este 19 órakor még egy, ugyanúgy 5,9-es fokozatú követte.



Mindkét rengés epicentruma az északnyugat-iráni Hoj városától délnyugatra, az iráni-török határ térségében volt - jelentette a török katasztrófavédelem (AFAD).



Az NTV török hírtelevízió úgy tudja, hogy az első földmozgás miatt a török oldalon, a keleti Van tartomány Baskale körzetében néhány apró településen károk keletkeztek. Kaskol, Güvendik, Özpinar és Gelenler falvakban több vályogház összedőlt. A második, esti rengés következményeiről egyelőre nincs információ.



Az AFAD a nap folyamán a török Országos Mentőszolgálat (UMKE), a török Vörös Félhold és a csendőrség is küldött egységeket a térségbe. A hatóságok arra kérték az embereket, hogy a fagypont alatti hőmérséklet ellenére se térjenek vissza megrongálódott otthonaikba. A katasztrófavédelem arról számolt be, hogy összesen csaknem ezerháromszáz sátrat, több mint hatezer takarót, hatszáz ágyat és ezer hősugárzót vittek a rászorulóknak.



Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter legutóbb azt közölte, hogy a rengésben 50 ember sérült meg, kettőjük állapota pedig válságos.

Süleyman Soylu török belügyminiszter, aki a helyszínre is utazott, arról tájékoztatott, hogy már senki nincs a romok alatt. Az AFAD közölte: befejezték a kutatási-mentési munkálatokat.



Török televíziós híradásokban látni lehetett, ahogy emberek ásókkal kutatnak a romok között. A felvételeken leomlott házfalakat és a házakból kimenekült embereket lehetett látni a havas tájon.



Baskale körzet határmenti része gyéren lakott vidék. Az érintett falvak egy kétezer méternél is magasabban húzódó völgyben fekszenek, néhol háromezer métereset is meghaladó hegyekkel körbevéve.



Iráni tisztségviselők közben az állami televízióban arról tájékoztattak, hogy mentőcsapatokat küldtek a török határ mellett fekvő Nyugat-Azerbajdzsán tartományba.



Az iráni mentőszolgálat szóvivője, Modzstaba Haledi elmondta, hogy a földmozgás 43 iráni faluban okozott korlátozott anyagi károkat, az állami tévé 75 iráni sérültről számolt be, közülük hat embert vittek kórházba.



Egy helyi tisztségviselő szerint több településen érezték a rengést, köztük Hoj, Urmia és Szalmász nagyvárosokban is.