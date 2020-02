Járvány

Koronavírus - BM: az operatív törzs soron kívüli tájékoztatást kért az olasz hatóságoktól

A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs soron kívüli tájékoztatást kért az olasz hatóságoktól - tájékoztatta a Belügyminisztérium (BM) vasárnap az MTI-t.



A kormány döntésének megfelelően az operatív törzs továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri a koronavírus fertőzésre vonatkozó ellenőrzött egészségügyi és járványügyi adatokat. Közölték: a világ 32 országában ismertté vált megbetegedések száma 78 766, a haláleseteké 2461, a felépült betegeké 23 133.



Magyarországon koronavírusos megbetegedés továbbra sem ismert, magyar állampolgár fertőzöttségéről a hatóságok nem tudnak - tájékoztatott a minisztérium. A Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (Szent László Kórház) karantén épületében elhelyezett három magyar állampolgár láztalan, panasz- és tünetmentes, megfigyelésük folyamatos - tették hozzá.



Figyelemmel az észak-olaszországi Lombardia és Veneto tartományokban (Lodi város térsége és Vo' Euganeo területe) váratlanul megnövekedett koronavírus-gyanús fertőzött esetek számára, az operatív törzs soron kívül tájékoztatást kért az olasz hatóságoktól a járványügyi helyzetről, egyidejűleg a határátlépési egészségügyi szűrést kiterjesztette az Észak-Olaszországból érkezőkre. Az operatív törzs azt javasolja a magyar állampolgároknak, hogy észak-olaszországi látogatásaikat fontolják meg. Olaszországban tartózkodó magyar állampolgár segítségkéréssel nem fordult a magyar hatóságokhoz - közölte a BM.



A Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható tájékoztató zöld telefonszámai: 06-80-277-455, illetve 06-80-277-456.



"Az operatív törzs a fertőzés esetleges magyarországi megjelenésének kiszűrésére és lokalizálására, Magyarország polgárainak védelme érdekében az indokolt egészségügyi és járványügyi intézkedések hatékony megszervezésére, valamint mindezek érdekében az állami szervek tevékenységének összehangolására vonatkozó 28 pontból álló akcióterv végrehajtása ütemezetten történik" - áll a BM közleményében.



Az észak-olaszországi Lombardia tartományban 90-re emelkedett az új koronavírus fertőzöttjeinek száma - közölte vasárnap a tartomány jóléti felelőse Giulio Gallera a SkyTg24 hírcsatornán. Az északolasz tartományban azonosított újabb fertőzöttekkel országosan 130 fölé emelkedett a koronavírusos esetek száma - közölte az olasz polgári védelem. Nemcsak Lombardiában, hanem a fertőzés másik gócpontjában, Veneto tartományban is a korábbi 17-ről már 24-re nőtt a betegek száma, Emilia Romagnában 9, Piemontéban 6, Lazióban 2 fertőzöttet tartanak számon.



Vasárnap délutáni közleményében Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára is azt írta: az észak-olaszországi utazást tervezőknek a koronavírus-járvány miatt azt javasolják, hogy a látogatásról csak alapos megfontolás és mérlegelés után döntsenek.