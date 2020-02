Koronavírus

Rendkívüli kormányintézkedések Olaszországban: karantén két tartományban

Az észak-olaszországi Lombardia és Veneto térségében lezárják az új koronavírus gócpontjait; az ott élők a következő két hétben nem hagyhatják el a területet, és senki nem léphet be oda - jelentette be Giuseppe Conte olasz miniszterelnök a rendkívüli rendelet pontjait ismertetve sajtótájékoztatón szombat éjszaka.



A vesztegzár az északnyugati Lombardia tartományban a Lodi város térségében található tíz önkormányzat lakosait érinti, valamint az északkeleti Veneto tartományban Vo' Euganeo területét. Az utóbbi másfél napban ebben a két övezetben óráról órára emelkedett a fertőzöttek száma.



A miniszterelnök megerősítette azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint a rendőrség és a katonaság végzi a lezárásokat.



Az intézkedés Venetóban 3500 embert érint, míg Lombardiában csaknem 47 ezret. Az érintett térségekben felfüggesztik a termelési tevékenységet, zárva lesznek a vállalatok, gyárak, hivatalok, oktatási intézmények, üzletek, templomok.



Giuseppe Conte azt mondta, hogy az egyik térségből megpróbált távozni egy gyerekes család, hogy Olaszország más részébe jusson el, azonban visszavitték eredeti lakhelyére. Hangsúlyozta, a karanténra óvintézkedésként van szükség, mivel máskülönben nem tudják megfigyelés alatt tartani a fertőzést, és "ellenőrizhetetlenné válik" a helyzet.



A miniszterelnök a polgári védelem képviselőivel, az egészségügyi hatóságokkal és az érintett tartományok kormányzóival tartott többórás kormányülés utáni sajtótájékoztatón jelentette be a "sürgős és rendkívüli" intézkedéseket "a fertőzés megfékezésére".



Giuseppe Conte az érintett térségekben élők együttműködését és türelmét kérte a lappangási időszak végéig. Hangsúlyozta, a római kabinet anyagi kártérítést is biztosít a termeléskiesésért és egyéb gazdasági károkért.



A további intézkedések között szerepel az iskolai kirándulások országos felfüggesztése és a sportesemények elhalasztása. Ezek részleteiről az illetékes tárcavezetők döntenek.

A polgári védelem legfrissebb adatai szerint 76-ra emelkedett a fertőzöttek száma Olaszországban, és 2 idős ember meghalt. Lombardiában 54-en, Venetóban 17-en betegedtek meg. Emilia-Romagnában és Lazio tartományban 2-2, Piemontéban 1 ember kapta el a koronavírust. A 2 laziói fertőzött kínai, ők turisták voltak az országban. Ez az a házaspár, amelyet elsőként még február elején vittek kórházba Rómában.



Arra a kérdésre, hogy miért ugrott meg hirtelen a betegek száma Olaszországban, Giuseppe Conte úgy válaszolt, hogy ez a "szigorú és hatékony" olaszországi egészségügyi ellenőrzéseknek az eredménye. A miniszterelnök szerint egyedül az olasz egészségügyi hatóságok tesztelik tüzetesen a fertőzésgyanús eseteket, így több beteget tudtak azonosítani.



Olaszország január 31-én elsőként függesztette fel a közvetlen légi járatokat Kínába, és országos vészhelyzetet rendelt el. Ennek ellenére jelenleg Olaszországban a legmagasabb a fertőzöttek száma Európában.



Lombardiában a betegség tünetei elsőként egy 38 éves olasz férfin jelentkeztek, aki egy Kínából visszatért kínai kollégájával találkozott. Az olasz férfi tucatnyi más embert fertőzött meg. A kínai férfiről azonban kiderült, hogy nem beteg, Kínában élő családjában viszont vannak fertőzöttek.



A venetói gócpont "okozóját" még nem sikerült azonosítani.



A többi olasz tartomány önálló intézkedéseket rendelt el: Friuli-Venezia Giuliában például egészségügyi szükséghelyzetet vezettek be, Emilia-Romagna egyes városaiban pedig hétfőtől zárva tartanak az iskolák.