Klímavédelem

Szakértő: reális, hogy 2030-ra a megtermelt energia 90%-a karbonsemleges legyen

Magyarországon a napos órák száma aránylag magas, ráadásul a napelemeket lehet úgy telepíteni, hogy nem feltétlenül kell hozzá a művelésből termőföldet kivonni.

Reális a klíma- és természetvédelmi akciótervben kitűzött azon cél, hogy a megtermelt energia 90 százaléka 2030-ra karbonsemleges legyen - mondta Ferencz Orsolya, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tudományos főmunkatársa kedden, az M1 aktuális csatornán.



Az Európai Unió 2050-re a teljes karbonsemlegességet tűzte ki célul, ami nagyon komoly vállalás, de "ennél kisebb falatokba nem nagyon érdemes beleharapni" - fogalmazott.



Ferencz Orsolya, aki egyben űrkutatásért felelős miniszteri biztos, kifejtette: az akcióterv szerint nagyon fontos szerepet kap majd a napenergia és a nukleáris energia is. Hozzátette, az EU-ban is paradigmaváltásnak vagyunk tanúi, hiszen deklarálták, hogy a nukleáris energia előállítás karbonmentessége miatt hozzászámolandó ahhoz az energiatartalomhoz, amely nem termel üvegházhatású gázokat, illetve minimális mértékben.



Arra a felvetésre, hogy a Greenpeace szerint újra lehetővé kellene tenni a szélerőművek telepítését Magyarországon, kifejtette: ez is azért vitatott, mert a Kárpát-medence jóval szélcsendesebb vidék, mint a tengeri partvidékek. Óriási szélkerekekkel telerakni Magyarország jelentős részét kevésbé tűnik hatékonynak, mint például a napenergia-termelés. Magyarországon a napos órák száma aránylag magas, ráadásul a napelemeket lehet úgy telepíteni, hogy nem feltétlenül kell hozzá a művelésből termőföldet kivonni - mondta.