Világvége

Rekordnagy kelet-afrikai sáskajárás: 13 millió embert fenyeget az éhínség

Az egyiptomi vándorsáskák (más néven simán sivatagi sáskák) a legpusztítóbb élőlények között vannak, mivel egy egy négyzetkilométer nagyságú raj annyi takarmányt tud felzabálni, amennyi elég 35 ezer embernek egy egész évre. Tavaly decemberben Kenyában akkora sáskajárás kezdődött, amekkorát az utóbbi 70 évben nem tapasztaltak, és most nagyon úgy néz ki, hogy komoly segítségre van szükség, mert ha nem sikerül megfékezni az inváziót, akkor nagyjából 13 millió ember maradhat teljesen élelem nélkül, akik már most is az éhínség küszöbén élnek - írja a Sky News.

Kenya mellett már Szomáliát és Etiópiát is elérte a sáskajárás, itt az utóbbi 25 év legnagyobb pusztítását hozta magával, a napokban pedig megérkezik Ugandába is a hírek szerint. Az ENSZ viszont a leginkább attól tart, hogy a járvány eléri Dél-Szudánt is, ugyanis itt már most komoly élelmiszer-ellátási problémák vannak, a sáskák megjelenése nagyon súlyos éhínséget hozna magával. A sáskákat Kelet-Afrika többi országában, például Eritreában és Dzsibutiban is megfigyelték már.



Az Index.hu szerint az egyetlen hatékony módszer a sáskák ellen a rovarirtós permetezés, Ugandában pont a napokban mozgósították a hadsereget, hogy vegye fel a harcot, és ragadjon magához rovarirtós permetezőket.



„Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezetének (FAO) 76 millió dollárra (kb. 23 milliárd forint) van szüksége, hogy segítse megfékezni a sáskajárást. Ha nem teszünk semmit, akkor az ENSZ Élelmezési Programjának (WFP) kb. tizenötször ennyi pénzre lesz szüksége, több mint 1 milliárd dollárra (kb. 309 milliárd forint), hogy segítsen azokon az embereken, akiket a termény és élelmiszerek elvesztése sújt. Sokkal jobb befektetés megfékezni a katasztrófát Kelet-Afrikában, mint a következményeire reagálni, és megpróbálni segíteni a régióban élő több millió emberen" - mondta az ENSZ Élelmezési Programjának vezetője, David Beasley.



A FAO sikeresen összegyűjtött már 22 millió dollárt a szükséges 76-ból, de nem véletlen, hogy Beasley ennyire aggasztóan fogalmazott. Minél hamarabb elő kell teremteniük a pénzt, mert már most 13 millió ember él az éhínség küszöbén a régióban.